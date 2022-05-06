أستاذ تاريخ بكلية الآثار: مانيتون كتب عن جميع ملوك مصر القديمة حتى البطالمة

قال الدكتور سليمان حامد الحويلي، أستاذ تاريخ حضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار في جامعة القاهرة، إنّ المصري القديم كان رجلا متدينا بطبعه، ويربط أي ظاهرة في المجتمع برباط ديني، وجعل لكل شيء معبود، مثل الفكاهة والحرب والسلام والفيضان، وكان الهاجس الديني عنده.

وأضاف الحويلي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "كل ما تركه المصري القديم ممزوج بصيغة دينية سواء كانت جنائزية أو أخروية ولم يخرج مانيتون من هذا النطاق، الذي كتب عن جميع ملوك مصر القديمة حتى البطالمة".

وتابع أستاذ تاريخ حضارة مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار في جامعة القاهرة: "البطالمة طلبوا من مانيتون توثيق التاريخ المصري، تقربا من الشعب المصري، وكل من كان يدخل مصر تقرّب من المصريين في البداية، مثل الهكسوس الذين تسموا لبأسماء مصريين وحصلوا على ألقاب مصرية وعبدوا المعبود سِت وجعلوه إلها لهم، ولم يكن الشعب المصري تنطلي عليه هذه الحيل وينظر للمحتل على أنه محتل ويجب طرده".