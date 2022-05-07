أخبار التعليم | تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب المصابين بكورونا .. إنقاذ حياة شاب من طعنة في القلب بـ مستشفى جامعة أسيوط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بدرجة كاملة.. تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب المصابين بكورونا للدور الثاني

امتحانات الثانوية العامة 2022 مازالت أخبارها تشغل الطلاب وأولياء الأمور، وفي إطار متابعة ورصد آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الاكتفاء بعقد امتحانات الدورين الأول والثاني فقط في امتحانات الثانوية العامة 2022 ولا نية لعقد امتحانات “دور ثالث”.

إنقاذ حياة شاب من طعنة في القلب بـ مستشفى جامعة أسيوط

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة شاب في العقد الثالث من عمره كان يعاني من إصابة بجرح طعني نافذ في القلب.

جامعة عين شمس تكشف استعدادها لإجراء الامتحانات النهائية

تستعد جامعة عين شمس لامتحانات نهاية العام الدراسي وسط إجراءات احترازية مشددة، بالإضافة إلي تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات بعد انعقاد مجالس الكليات والذي سيعقد بعد عيد الفطر مباشرة.

إعلام القاهرة : عودة المحاضرات "أونلاين وحضوريًا" بعد إجازة عيد الفطر

أكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، على عودة الدراسة و التدريبات بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.

جامعة جنوب الوادى تنجح فى محو أمية 21429 مواطنا خلال عامين

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة جاءت في الترتيب السادس على مستوى الجامعات المصرية في تنفيذ برامج محو الأمية، بعد نجاحها في تحرير ٢١٤٢٩ مواطنا من الأمية رغم تحديات جائحة كورونا، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول جهود الجامعات المصرية في مواجهة مشكلة الأمية خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى إبريل ٢٠٢٢.

الشرقية تستعد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. تفاصيل

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استعدادات استقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 م والتي من المُقرر أن تنطلق غداً السبت الموافق7 مايو 2022 م بجميع مدارس المحافظة لطلاب الصف الأول الإعدادي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، مؤكداً على ضرورة توفير جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات.

المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الترم الثاني

أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، عن تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع جروب تعليمنا الجديد لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها غدا السبت .