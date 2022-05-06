جامعة جنوب الوادى تنجح فى محو أمية 21429 مواطنا خلال عامين

رغم تحديات جائحة كورونا

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة جاءت في الترتيب السادس على مستوى الجامعات المصرية في تنفيذ برامج محو الأمية، بعد نجاحها في تحرير ٢١٤٢٩ مواطنا من الأمية رغم تحديات جائحة كورونا، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول جهود الجامعات المصرية في مواجهة مشكلة الأمية خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى إبريل ٢٠٢٢.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة حملت على عاتقها مسؤولية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية منذ عام ٢٠١٤ من منطلق الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد من أهم العناصر لتحقيق التنمية الشاملة ولما له من فاعلية في زيادة الإنتاج.

و أضاف رئيس الجامعة ، بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل عدد من الإجراءات من أهمها: تنفيذ بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والهيئة العامة لتعليم الكبار، والتعاون مع الجهات الشريكة في المجتمع المحلي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري، وتقديم حوافز للطلاب المتميزين المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية و الذين يحققون أعلى نتائج في المشاركة.

و تابع غرباوى، الحوافز تتمثل فى: الإسكان في المدن الجامعية، الحصول على الكتب والمذكرات الجامعية بتخفيض مناسب، الأولوية في المشاركة في الأنشطة الطلابية، حافز مادي قدره ٢٠٠ جنيه عن كل دارس ناجح زيادة عن العدد المطلوب طبقا لقرار إلزام طلاب الجامعة لمحو أمية عدد معين حسب الفرق الدراسية في بعض الكليات خلال العام الدراسي المقيد به، بالإضافة إلى الحافز الذي تمنحه هيئة تعليم الكبار ومقداره ٢٥٠ جنيها عن كل دارس ناجح يتم محو أميته.



وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذا الإنجاز للجامعة يأتى نتيجة لاتخاذ الجامعة لمجموعة من الإجراءات التنفيذية لمحو الأمية في المجتمع المحيط و التي من أهمها: حصر الأميين في القرى والنجوع بمراكز المجتمع المحيط بالتعاون مع الجهات الشريكة.

تابع نصارى، ومشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري من خلال القوافل التنموية الشاملة والندوات وحلقات النقاش و ورش العمل والاجتماعات الدورية مع مسؤولى هيئة تعليم الكبار و الجهات الشريكة لبحث آلية تنفيذ الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون، و ندوات التوعية لطلاب الجامعة بالتعاون مع فروع هيئة تعليم الكبار حول كيفية المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية.

أوضح نصارى، بأن الجامعة تعمل من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تكثيف الحملات و زيادة عدد القوافل التوعوية في النجوع والمناطق العشوائية والقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتصدي لمشكلة الأمية.



يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى للقضاء على الأمية في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، و تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية استغلال إمكانيات الجامعات المصرية والاستفادة من قدراتها في محو الأمية وتعليم الكبار، وضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

فصول محو الأمية

فصول محو الأمية

فصول محو الأمية

فصول محو الأمية