عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض على متن كبسولة.. شاهد

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض على متن كبسولة تابعة لشركة "سبيس أكس" بعد مهمة استمرت 6 أشهر.



عاد فريق من رواد الفضاء إلى الأرض في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة بعد رحلة أطلقتها شركة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية، حيث هبط الفريق في خليج المكسيك قبالة فلوريدا منهيا شهورا من الأبحاث المدارية المتنوعة التي تراوحت من زراعة الفلفل الحار في الفضاء إلى الروبوتات.

والفريق هو ثالث أطول الفرق التي أرسلتها سبيس إكس لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بقاء في محطة الفضاء الدولية.

وهبطت الكبسولة كرو دراجون، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أمريكيين من ناسا وزميل من وكالة الفضاء الأوروبية من ألمانيا، بالمظلات في المياه الهادئة في الظلام في ختام رحلة استغرقت أكثر من 23 ساعة من محطة الفضاء الدولية .