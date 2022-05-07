حصاد العيد بالإسكندرية..غرق 4 مواطنين وإقبال تاريخي على حديقة الحيوان وقلعة قايتباي

مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي امتدت حتى أمس الخميس، شهدت محافظة الإسكندرية إقبالاً تاريخيًا واستثنائيًا خلال أيام العيد سواء بالشواطئ أو المزارات السياحية المختلفة، كما شهدت المحافظة أربع حالات غرق في بداية موسم الصيف هذا العام.

حالات غرق في بداية فصل الصيف

وقد لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حوادث غرق متفرقة بمدينة الإسكندرية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فيما نجح الغواصون في إنقاذ شخص، ولا يزال البحث جاريًا عن غريق الهانوفيل.

وقد شهد شاطئ الهانوفيل غرب مدينة الإسكندرية، يوم الثلاثاء، أول حالة غرق هذا العام، لشاب من محافظة المنوفية، جاء إلى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك بصحبة أسرته.



وتواصل قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية بمساعدة مجموعة غواصين من فريق غواصين الخير، بقيادة كابتن إيهاب المالحي، أعمال البحث عن غريق شاطئ الهانوفيل، غربي المحافظة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وقال الكابتن إيهاب المالحى، قائد فريق غواصين الخير في الإسكندرية، في تصريحات لـ صدى البلد، إن الفريق بدأ أمس الأربعاء البحث عن جثمان الغريق، والذي يدعى محمد كرم عبدالله، 21 عامًأ من محافظة المنوفية، ولايزال البحث مستمر.



وأشار إلى أن أمواج البحر عالية، وهو السبب في تأخر العثور على الجثمان، مشيرًا إلى إمكانية ظهور الجثمان في أي وقت.

وشهد شاطئ ستانلي شرق محافظة الإسكندرية، مصرع سيدة غرقًا، بينما تم إنقاذ شخص آخر قبل الغرق، بنفس الشاطئ بمعرفة الغطاسين المتواجدين على الشاطئ بالتنسيق مع فرق الإنقاذ النهري.



وقال الدكتور رأفت حمزة أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، جامعة الإسكندرية، وأحد متطوعي غواصين الخير، لقد شهد شاطئ ستانلي أمس الأربعاء وقوع حالتي غرق لرجل وسيدة، مضيفًا أنه تم انتشال جثمان الرجل بمعرفة الكابتن الصافي مارينا، بينما تم العثور على جثمان سيدة غرقت بشاطئ ستانلي خارج الكوبري بعد أن جرفها التيار المائي أسفل كوبري ستانلي مساء أمس الأربعاء.

وفي سياق متصل، وفي بحيرة مريوط التي شهدت العام الماضي غرق مركب صيد، لقي طفلان مصرعهما غرقًا أثناء الاستحمام داخل بحيرة مريوط غربي الإسكندرية.



وتبين من الفحص والتحري غرق الطفلين "محمد مختار حامد"، 11 عاما، و"كريم صابر محمد" 9 سنوات، مقيمان بنجع السراحنة، أثناء الاستحمام ببحيرة مريوط بمنطقة الهوارية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من العثور على جثامين الطفلين بعد نحو 3 ساعات من غرقهما.

تحرر المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

إقبال تاريخي على حديقة الحيوان

شهدت حديقة الحيوان في الإسكندرية زحاما شديدًا خلال عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت الحديقة أعدادًا كبيرة من المواطنين ووصل الزحام إلى الشارع الخارجى للحديقة للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والملاهي الموجودة داخل الحديقة.



وقالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، إن الحديقة استقبلت 29 ألف زائر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فضلاً عن 24 ألف زائر خلال اليوم الثاني وأكثر من 8 ألاف خلال اليوم الأول، ليصل بذلك إجمالي الزائرين خلال أيام العيد الثلاثة اكثر من 60 ألف زائر تقريبا.



وأشارت إلى أن تذكرة الدخول هي 5 جنيه للمصرى و20 جنيه للأجانب، مضيف أن الحديقة استقبلت خلال الأيام الأخيرة، 9 ولادات جديدة من فصيلة نسناس عبلنج سودانى، و5 من القرود الحبشية، فضلًا عن 2 من فقمة سبع البحر.

وأشادت بدعم من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، برئاسة الدكتور محمد رجائى، مشيرة إلى أن الحديقة شهدت استعدادات خاصة لاستقبال الرواد فى إجازة عيد الفطر المبارك، من باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم الأماكن العامة ودورات المياه.



يذكر أن حديقة الحيوان في الإسكندرية تفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة، وتعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر، بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتضم "حيوانات، وثدييات، وزواحف، وطيور" وبداخلها برجٍ عالٍ يمكن من خلاله مشاهدة جميع أركانها، بجانب حديقة الطفل، وبحيرة الطيور المائية.

قلعة قايتباي

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية، أن قلعة قايتباي استقبلت خلال أيام عيد الفطر المبارك ما يقرب من 23 ألف زائراً من المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع بعبق التاريخ بين جنبات الأثر الإسلامي، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسكندرية لدعم ملف الآثار.

وأضاف متولي أن قلعة قايتباي من أكبر المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة علي مستوي محافظات الوجة البحري وأحد أهم المعالم الإسلامية بمصر، ولذا فهي تعد القبلة الأولى لكل الزائرين من جميع محافظات الوجه البحري.

وأشار إلى أن أسعار التذاكر لدخول القلعة هي 30 جنيه للمصري و10 جنيه للطالب المصري، وتبلغ سعر التذكرة للأجانب 60 جنيه، أما للطالب الأجنبي تبلغ 30 جنيه.

جدير بالذكر أن قلعة قايتباي أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط ؛ أنشأها السلطان المملوكي أبو النصر الأشرف قايتباي ما بين عامي ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م ) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة ( 702 ه / 1303 م ) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون.