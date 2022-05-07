تأكد غياب السولية وعبد المنعم.. الأهلي يُنهي استعداداته لمواجهة وفاق سطيف متسلحًا بجمهوره في دوري أبطال أفريقيا

اختتم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد دخل في معسكر مغلق استعدادًا لمباراتي وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي لا يمر بأفضل مستوياته خلال الفترة الماضية، وخاصة على الصعيد المحلي، لكنه يأمل في تحسين صورته ومصالحة جمهوره، عندما يستضيف وفاق سطيف غدًا السبت.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري ظهر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل من: الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، ووائل محمد، وكرم عطا، ومحمد أسامة، الإداريين بالفريق، ومحمد رشدي، من إدارة المباريات.



وتقرر خلال الاجتماع الفني أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي، على أن يرتدي فريق وفاق سطيف القميص المخطط بالأبيض والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس القميص الأخضر.



كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لإجراء عملية الإحماء في أرض الملعب.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في الخامسة من مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.



وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

وبات عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خارج حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني أمام وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتغيب السولية ومحمد عبدالمنعم عن مران الفريق الأحمر الأخير الذي أقيم بإستاد مختار التتش بداعي الإصابة .

وأدي عمرو السولية، تدريبات استشفائية على هامش التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن الجهاز الفني فضل خوض السولية بعض التدريبات الاستشفائية في مران اليوم، مشيرا إلى أن اللاعب أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالته، ويتحدد في ضوء نتيجتها التي تظهر مساء اليوم إمكانية لحاقه بمباراة وفاق سطيف الجزائري المحدد لها مساء غدٍ.

وظهر أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في ملعب التتش بعد عودته إلى القاهرة وانتهاء المرحلة الأولى من برنامج التأهيل الذي خضع له في الدوحة.



وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن «توفيق» خضع لفحص طبي بعد عودته، وقبل البدء في المرحلة الثانية من التأهيل والتي يستكمل مرحلتها في القاهرة.



وأوضح أبوعبلة أن أكرم توفيق حالته في تقدم وفقا للبرنامج التأهيلي الذي قطع منه شوطا في أكاديمية «سبيتار» بالدوحة ويتم متابعته من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا مساء اليوم؛ استعدادا لمباراة فريق وفاق سطيف الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.



وضمت قائمة الفريق٢١ لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو، وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني، وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.



واختتم الأهلي تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة حيث اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل المران لعرض محاضرة فنية بالفيديو.



واجتمع الجهاز الفني وسيد عبد مدير الكرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.



وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والفني خلال فقرات المران وظهر خلالها جميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية جيدة.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأهلي سيواجه فريقا كبيرا غدا في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وهو فريق وفاق سطيف الجزائري والذي تأهل على حساب الترجي وعلى أرض الأخير في تونس وهو ما يؤكد أن الفريق الجزائري فريق كبير ويستحق الاحترام.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه:" ان فريق وفاق سطيف يؤدي مباراته بطابع هجومي سواء كانت على ملعبه او خارجه ولديه مدير فني جيد وحارس مرمى مميز".

وواصل موسمياني حديثه: نحن كجهاز فني نؤدي واجنبا ونعمل بطريقتنا وبأسلوبنا أثناء التحضير للمباريات .. نحترم المنافس ونقف على السمات الفردية للاعبين في الفرق التي نواجهها وهو ما اعتدت عليه من خلال عملي مع الجهاز المعاون على مدار سنوات طويلة من العمل معا".

وشدد موسمياني على أن وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس مفاجأة بالنسبة له لاسيما أن الفريق الجزائري مؤهل بشكل جيد.

وأوضح المدير الفني للأهلي، ان تاريخ المواجهات بين الفرق أحيانا يكون له دور وفي أحيان أخرى لا يكون له اي تأثير وضرب مثالا بفريق كبير مثل ريال مدريد مؤكدا ان تاريخه مؤثر ويلعب دورا كبيرا، وعلى الجانب الآخر فريق بحجم بايرن ميونيخ في مباراته مع فياريال بدوري أبطال أوروبا التاريخ لم يكن له دور، وهو شخصيا لديه عقيدة أن الأداء في الملعب هو الذي يحدد نهاية المواجهات.

واختتم موسمياني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي يحترم فريق وفاق سطيف قبل مواجهة الفريقين غدا، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، و لديه خبرات، وادى مباريات كبيرة وليس لديه أعذار في مثل هذه المواجهات وفي مرحلة نصف النهائي لدوري الأبطال.

وأكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق في حالة تركيز كبير استعداداً لمباراة فريق وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتا إلى أن الأهلي هدفه التتويج باللقب على الرغم من كل الصعوبات.

وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي أقيم مساء اليوم أن الأهلي يحترم وفاق سطيف ، خاصة أنه فريق كبير ونجح في الوصول إلى الدور نصف النهائي على حساب منافس قوي مثل الترجي التونسي مؤكدا أن الجهاز الفني قام بدراسة المنافس بشكل دقيق.

وأضاف :" نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، والجميع في حالة تركيز كبيرة بعد أن عقدنا عدة جلسات وتحدثنا عن أهمية المرحلة الحالية وضرورة بذل كل ما يمكن من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير ".

الشناوي: نعاني من الغيابات لكن لا أعذار

واكمل:" نعاني من بعض الغيابات ولكننا لا نتحدث عن أعذار وسبق لنا خوض مواجهات قوية في ظروف صعبة كما حدث عندما شاركنا في بطولة كأس العالم للأندية رغم وجود غيابات عديدة".

وشدد الشناوي على أن هناك ثقة كاملة في قدرات اي ١١ لاعبا يرتدون قميص الأهلي والجهاز الفني واللاعبون لديهم إصرار كبير على تقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة والمنافسة بقوة للفوز بكل البطولات خلال الموسم الجاري.



ويواجه الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة من مساء غدا على استاد الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.