70 عاما في الحكم.. حقيقة وجود هاري وميجان باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، أكد الأمير هاري وميجان ماركل أنهما سيسافران إلى المملكة المتحدة الشهر المقبل لحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، لكنهما لن يظهرا على شرفة قصر باكنجهام خلال تحية الجمهور والتلويح لهم.

ووفقا لمجلة “بيبول”، قال مصدر بالقصر يوم الجمعة إن دوق ودوقة ساسكس تم استبعادهما من العائلة التي ستقف في الشرفة لأنهما ليسا من أفراد العائلة المالكة.

كذلك تم استبعاد الأمير أندرو ، عم هاري ، الذي لم يعد فردا ملكيا بعد ارتباطه بالمجرم مرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبشتين، ولن يقف في الشرفة معهم بالتزامن مع عيد ميلاد الملكة الرسمي كل عام.

وأصدر المتحدث باسم قصر باكنجهام بيانا تضمن: “بعد دراسة طويلة، قررت الملكة أن الظهور التقليدي في الشرفة، لهذا العام يوم الخميس الثاني من يونيو سيقتصر على صاحبة الجلالة وأفراد العائلة المالكة الذين يقومون حاليًا بمهام عامة رسمية نيابة عن الملكة”.

وسيقام موكب عيد الميلاد،في 2 يونيو ، يبدأ عطلة نهاية أسبوع طويلة للاحتفال بالذكرى السبعين لتولي الملكة العرش، وتمت دعوة هاري ، 37 عامًا ، وميجان ، 40 عامًا ، إلى عطلة نهاية الأسبوع للاحتفالات وقد يظهران في حدث آخر ، مثل احتفال عيد الشكر في 3 يونيو.

تأتي زيارته بعد توقف هاري وزوجته ميجان عن زيارة الملكة في قلعة وندسور، وفي أبريل كانت اول زيارة للزوجين خلال طريقهما إلى هولندا لحضور دورة ألعاب “إنفيكتوس”.

وقال هاري: "كان رائعًا ، كان من الرائع حقًا رؤيتها وكان أمرًا لطيفًا".

وسيظهر أفراد الأسرة على شرفة القصر أثناء التحية والتلويح للجمهور، وهم الملكة، والأمير تشارلز ، وكاميلا ، ودوقة كورنوال ، والأمير ويليام ، وكيت ميدلتون ، والأميرة آن ، والأمير إدوارد وصوفي ، كونتيسة ويسيكس.

كما سيحضر أبناء عمومة الملكة دوق كينت ودوق ودوقة جلوستر والأميرة ألكسندرا، من المتوقع أن يتواجد أطفال ويليام وكيت ، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس ، مع أطفال إدوارد وصوفي ، ليدي لويز وجيمس ، فيسكونت سيفيرن. قد يظهر زوج الأميرة آن ، السير تيم لورانس ، أيضًا لأنه مؤيد متكرر لزوجته أثناء واجباتها العامة.

لم يذكر القصر الأحداث الأخرى التي ستحضرها الملكة ، على الرغم من أن الخدمة في كاتدرائية القديس بولس في 3 يونيو تخطط لحضوره، وقال مصدر في القصر: "جلالة الملكة تتطلع إلى عطلة نهاية الأسبوع وستشارك في الاحتفالات ولكن لن يتم تأكيد حضورها إلا في وقت أقرب بكثير من الوقت أو حتى في اليوم نفسه".