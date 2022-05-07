نشرة أخبار العالم.. الاقتصادي المصري محمد العريان يكشف خطأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.. أوكرانيا تستهدف سفينة حربية روسية جديدة.. وبوتين يهدد الغرب بـ "يوم القيامة"

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

محمد العريان: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخطأ ولديه أزمة مصداقية.. فيديو

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف بالمئة للتعامل مع أسوأ تضخم شهدته أمريكا منذ 40 عامًا.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحفي، إن رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية إضافية سيكون مطروحًا على طاولة الاجتماعات القادمة.

وعلق الخبير الاقتصادي المصري وكبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة "أليانز" محمد العريان على تصريح باول بشأن استبعاد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قائلًا إنه من الخطأ إعلان ذلك لأنه لا أحد يعرف إلى أين سيمضي مسار التضخم.

زلازل ببورصات العالم.. تراجعات جماعية لرفع الفائدة بأمريكا وسياسة "صفر كوفيد" الصينية

تراجعت البورصات العالمية اليوم الجمعة بعد أن عانت بورصة وول ستريت الأمريكية من أسوأ يوم لها في العام، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن".

وانخفضت الأسهم الأوروبية الرئيسية في التعاملات المبكرة، بعد تراجع الأسهم في آسيا، والتي شهدت عمليات بيع مكثفة بعد أن أدى تعهد الصين بالتمسك بسياسة "صفر كوفيد" إلى إثارة المخاوف بشأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج (HSI) بنسبة 3.8٪، متصدرا الخسائر في الأسواق الآسيوية، وسجل أسوأ انخفاض يومي له منذ أكثر من شهر. وشهدت الأسهم التقنية عمليات بيع كثيفة، مع انخفاض مؤشر Hang Seng Tech بنسبة 5.2٪.

وانخفض كل من مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) في البر الرئيسي للصين، ومؤشر شنتشن في مجال التكنولوجيا، بأكثر من 2٪. وافتتح مؤشر نيكي الياباني (N225) منخفضًا، لكنه عكس خسائره في وقت لاحق من اليوم. انتهى بنسبة 0.7٪.

ضربة الطراد موسكفا تتكرر.. أوكرانيا تعلن استهداف الفرقاطة الروسية الأدميرال ماكاروف

ذكرت تقارير صحفية ومسئولون أوكرانيون اليوم الجمعة أن السفينة الحربية الروسية "الأدميرال ماكاروف" قد استهدفت بصواريخ أوكرانية واشتعلت النيران فيها.

وأكد أنتون جيراشينكو، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على قناته عبر "تلجرام"، أن الصاروخ المضاد للسفن من طراز "نبتون" تمكن من إصابة الهدف.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن "الأدميرال ماكاروف" كانت تبحر بالقرب من جزيرة الأفعى في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أفاد أن موسكو أرسلت سفنا أخرى متمركزة في القرم لمساعدة "الأدميرال ماكاروف".

خلال أيام.. بايدن يوقع على منح أوكرانيا حزمة أسلحة بـ100 مليون دولار

قال مسؤولون أمريكيون الجمعة، إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على شحنة أسلحة جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القادمة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الشحنة الجديدة ستشمل على الأرجح مزيدا من الذخائر لأسلحة مثل مدافع الهاوتزر.

وقال اثنان من المسؤولين إن الإعلان عن الصفقة الجديدة قد يصدر في غضون 24 ساعة، وفقا للوكالة.

معلومات استخباراتية.. وسائل إعلام: أمريكا متورطة في غرق الطراد الروسي موسكفا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة قدمت المعلومات الاستخبارية التي ساعدت أوكرانيا على إغراق موسكفا، سفينة الصواريخ الروسية الرئيسية في البحر الأسود.

وقال مسؤولون لم تُكشف هويتهم إن أوكرانيا سألت الولايات المتحدة عن سفينة تبحر إلى الجنوب من أوديسا، فقالت الولايات المتحدة إن السفينة هي الطراد موسكفا وساعدت في تأكيد موقعها. ثم ضربتها أوكرانيا بصاروخين.

ولم يعلّق البنتاجون على هذه التقارير الإعلامية. لكن متحدثاً باسمه قال إن الولايات المتحدة أعطت معلومات استخبارية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

ونقلت التقارير الإعلامية عن المسؤولين الأمريكيين الذين لم تكشف هويتهم قولهم إنه لم يكن بعلمهم أن أوكرانيا ستستهدف موسكفا بعد مساعدتهم في تحديد موقعها.

تهديد إسرائيلي باغتيال السنوار ردا على هجوم "إلعاد"

هددت أوساط إسرائيلية باغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، على خلفية تحريضه الفلسطينيين على القيام بعمليات ضد إسرائيل، وكان آخرها عملية إلعاد قرب تل أبيب التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين.

ونقلت هيئة "كان" الإسرائيلية عن مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية، قولها إن تل أبيب تعتبر "السنوار مدبراً لأعمال إرهابية ومحرضاً على الإرهاب".

ونشرت وسائل إعلام عبرية مقتطفات من خطاب السنوار الأخير بغزة، والذي حذر إسرائيل فيه من استمرار اقتحاماته للأقصى، داعيًا "لتصعيد العمليات ضد الاحتلال وفي عمق المدن المحتلة عام 1948".

ودعا بعض الصحفيين الإسرائيليين لاغتيال السنوار، معربين عن أملهم لو أنه "كان قد مات في السجن" خلال سنوات أسره.

هبوط سريع ومفاجئ.. الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في 20 عاما

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية منافسة، 0.5 بالمئة في ساعات التداول الأوروبية المبكرة اليوم ليسجل أعلى مستوى في 20 عاما عند 104.07 نقطة.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي"، سرعان ما عاد مؤشر الدولار ليقلص مكاسبه يوم الجمعة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا، حيث أثقل المتداولون عمليات البيع المكثفة في السوق العالمية التي أذكتها مخاوف الركود.

وأوضحت القناة أن الدولار خسر لاحقًا مكاسبه في عمليات التداول المتقلبة، وانخفض في آخر مرة بنسبة 0.5٪ ليستقر عند 103.24، بعدما بدا واضحا أن المؤشر سيحقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، بارتفاع 0.3٪ خلال الأسبوع.

في الوقت ذاته، تراجعت الأسهم الأوروبية واتجهت إلى أسوأ أسبوع لها في شهرين، بعد الانهيار في بورصة وول ستريت.

يوم القيامة .. بوتين يهدد الغرب في احتفالات عيد النصر

يوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذير "يوم القيامة" إلى الغرب، عندما يقود الإثنين المقبل احتفالات الذكرى السابعة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، مستعرضا قوة النيران الروسية الهائلة بينما تخوض قواته حربا في أوكرانيا.

ويتحدث بوتين، الذي يتحدى عزلة شديدة يفرضها الغرب، في الميدان الأحمر، قبل استعراض للجنود والدبابات والصواريخ والصواريخ البالستية العابرة للقارات، حسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن طيرانا استعراضيا فوق كاتدرائية القديس باسيل ستشارك فيه مقاتلات أسرع من الصوت وقاذفات تو-160 الاستراتيجية.

كما سيضم لأول مرة منذ عام 2010 طائرة القيادة إل-80 "يوم القيامة" التي ستحمل كبار الضباط في حالة نشوب حرب نووية.