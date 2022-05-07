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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيرمين الفقي في عيد ميلادها: حبايبي الحلوين كل عام وأنتم طيبين

صدى البلد

احتفلت الفنانة نيرمين الفقي، بعيد ميلادها عبر حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت نيرمين الفقي صورة لها بالتورتة برفقة أصدقائها وعلقت قائلة: حبيبي الحلوين كل عيد وانتو طيبين مفاجأة جميلة مرسي جدا.

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يذكر أن نرمين الفقى شاركت في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضى هما "ضل راجل" مع ياسر جلال ونور اللبنانية ومحمود عبد المغنى ورنا رئيس ومحمد عادل ومحمد على رزق وإخراج أحمد صالح، و"النمر" بطولة محمد امام وهنا الزاهد ومحمد رياض وبيومى فؤاد وأحمد حلاوة وولاء الشريف وإخراج شيرين عادل.

 

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