الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 7 مايو إلى الثلاثاء 10 مايو 2022.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد نهارا طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، فيما يكون طقسا شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ليلاً طقسًا مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد، فيما يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس مائل للحرارة على القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا فى درجات الحرارة وهذا الانخفاض مستمر منذ الأمس، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة يكون خلال فترات الليل، ومتوقع أن تكون العظمى على القاهرة 27 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس اليوم من المتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأن يكون معتدلا على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن الطقس يكون مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء

وتابعت الدكتورة منار غانم: "اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء من بين 30 و40 كليو متر فى الساعة، ونشاط الرياح يجعلنا نشعر ببرودة الطقس، والأجواء ربيعية خلال النهار، ومتوقع أن يكون هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم السبت.. وارتفاع ملحوظ يومي الأحد والاثنين".

طقس السبت والأحد

شبورة مائية صباحا من الرابعة صباحا وحتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس يوم الإثنين

شبورة مائية صباحا من الرابعة صباحا وحتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس يوم الثلاثاء

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وحنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر المتوقعة.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة، خلال الطقس اعتبارا من الغد وحتى منتصف الأسبوع، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 28 لـ 33 درجة .

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26 لـ 30 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 32 لـ 63 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 32 لـ 36 درجة .

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 35 لـ 42 درجة.