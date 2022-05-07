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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في عيد ميلاده الثالث.. ظهور نادر لآرشي ابن الأمير هاري

الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل وابنهما آرشي

احتفل الأمير آرشي ابن الأمير هاري بعيد ميلاده الثالث، أمس، عبر نشر عدد من الصور له مع العائلة المالكة ومع والديه هاري وميجان ماركل.

وكان قد احتفل القصر الملكي به بعد يومين من ولادته، وتم تقديم آرشي هاريسون ماونتباتن وندسور، وقامت صحيفة “إنسايدر” بجمع أكثر الصور شهرة وروعة منذ ولادته حتى الآن.

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وفي 6 مايو 2019، استقبلت ميجان ماركل والأمير هاري طفلهما الأول، آرشي هاريسون مونتباتن وندسور ، ثم قدموا آرشي في مكالمة تصوير خاصة في قلعة وندسور بعد يومين من ولادته.

وقالت ميجان خلال مكالمة الفيديو: "لدي أفضل ابن في العالم، لذلك أنا سعيدة جدًا"، وفي الشهر نفسه: لم يعلن الزوجان عن اسم الطفل الملكي إلا بعد أن عرّفه على والدة الملكة وماركل، دوريا راجلاند.

ثم خلال الأسابيع والأشهر التالية، أبقى دوق ودوقة ساسكس ابنهما بعيدًا عن دائرة الضوء. ومع ذلك ، فقد تم منحهم هدايا أطفال رائعة أينما ذهبوا ، بما في ذلك ملابس صغيرة خلال حضورهما دورة ألعاب “إنفيكتوس”.

ثم في يونيو 2019: تم تقديم هذا القميص المصمم خصيصًا لأرشي إلى الدوق والدوقة في مباراة بين فريق بوسطن ريد سوكس ونيويورك يانكيز في لندن.

وفي يوليو 2019: ظهروا في مرة نادرة مع ابنهم في مباراة هاري الخيرية للبولو في 10 يوليو، وكانت قد ظهرت ميجان وهي تحتضن آرشي البالغ من العمر شهرين وهي تجلس بجوار كيت ميدلتون والأمير لويس.

ثم ظهر آرتشي لأول مرة مع العائلة المالكة في حفل تعميده، وعلى الرغم من عدم تمكن الملكة والأمير فيليب من الحضور، إلا أن معظم أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير تشارلز وكاميلا، ظهروا لالتقاط هذه الصورة المميزة.

كذلك لم يسمح هاري وماركل للصحافة بحضور الحفل، ولكنهم أصدروا بعض الصور الخاصة ، بما في ذلك صورة خاصة للاحتفال بهذه المناسبة، وفي يوليو 2019: في وقت لاحق، نشروا هذه الصورة لأتشي والأمير تشارلز من يوم الحفل.

وفي سبتمبر 2019: ظهر آرشي في أول مشاركة ملكية له وكانت الأخيرة، خلال جولة ملكية في إفريقيا في 25 سبتمبر.

ثم في سبتمبر 2019، انضم الطفل البالغ من العمر 4 أشهر إلى والديه لمقابلة رئيس الأساقفة ديزموند توتو خلال الجولة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها المعجبون شعر الطفل الصغير، الذي بدا أحمر مثل شعر والده.

وفي ديسمبر 2019، اختتم الدوق والدوقة عام 2019 بهذه الصورة لأرشي ووالده ، التي التقطت في فانكوفر، وفي مايو 2020، شاركت ماركل مقطع فيديو نادرًا لقراءتها لأرشي بمناسبة عيد ميلاده الأول في 6 مايو.

احتفال عيد ميلاد ميجان ماركل الامير هاري كيت ميدلتون القصر الملكي تشارلز هاري وميجان العائلة المالكة ميجان دوقة ساسكس

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