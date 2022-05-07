موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يلتقي فريق ليفربول بنظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم السبت بملعب "أنفيلد" في قمة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي في لقاء مرتقب ضمن الجولة الـ35.



ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، فيما يأتي توتنهام خامسا برصيد 61 نقطة.



وتبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع.

مانشستر سيتي - 83 نقطة

ليفربول - 82 نقطة

تشيلسي - 66 نقطة

أرسنال - 63 نقطة

توتنهام - 61 نقطة



محمد صلاح نجم ليفربول : 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنهام: 19 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد: 18 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول: 15 هدفا

يذكر أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول،أكد أنه لا يفكر “حاليا” في مواجهة ريال مدريد المقرر لها يوم 28 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتوتنهام: "لا أفكر في مواجهة ريال مدريد في الوقت الحالي، سنبدأ العمل على نهائي دوري أبطال أوروبا في الفترة من 22 لـ 28 من الشهر الجاري، وليس قبل ذلك".

وعن إقصاء مانشستر سيتي على يد ريال مدريد، أجاب كلوب: "مانشستر سيتي عانى من سوء توفيق أمام ريال مدريد، لكن ما فعه الريال كان رائعا، إذا نجحت في الفوز على باريس سام جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي فأنت تستحق التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "ما حدث لـ مانشستر سيتي كان قاسيا، لقد عشت مثل هذه الليالي، إنه أمرا ليس رائعا، ولكن أعتقد أنهم جاهزون لمواجهة نوكاسل رغم ما حدث".

واختتم: "عندما خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 2018، كنت أتمنى أن ألعب النهائي المقبل ضد ريال مدريد، ولكننا واجهنا توتنهام في مدريد، يبدو أنه مصيرنا".

وحجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقام مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 28 مايو الجاري، في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية “باريس" وتنقل عبر شبكة بي إن سبورتس.

