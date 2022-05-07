تفاصيل| لو عايز تشتري سيارة من بنك ناصر الاجتماعى.. إنفوجراف

قدمت وزارة التضامن الاجتماعى، إنفوجراف عن كيفية التقدم لشراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى خدمة تمويل.

وأكدت وزارة التضامن، على أن يكون الحد الأدنى لسداد الأقساط عامين والحد الأقصى 7 سنوات، ونسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى 11 %، أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومى يكون العائد (11.7) % والحد الأدنى لمقدم السيارة 25% .

ونشر موقع وزارة التضامن الخدمات والشروط لشراء سيارة التمويل من بنك ناصر الاجتماعى، يجب سداد 25 % من عرض السعر كمقدم للسيارة ​، وبالنسبة للمستندات المطلوبة الرقم التأمينى لطالب التمويل للعملاء الجدد لفتح الحساب و 3 صور بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .

إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالى لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة، بيان مفردات الدخل "مرتب ، معاش" لطالب التمويل .

مدة التمويل 90 شهرا للسيارات الملاكى و60 شهرا لسيارات المعاقين، يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية

تقديم ضامن تحت الطلب من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري

أما بالنسبة لأصحاب المعاشات يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط لطالب التمويل، بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية، العاملين بالقطاع الخاص أو المهـن الحرة يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.