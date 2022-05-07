عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل طوابير طويلة في محطات بنزين أوكرانية وضبط حصص التوزيع بسبب نقص الوقود .

انتظر سائقو السيارات في أوكرانيا في طوابير طويلة أمام محطات البنزين التي ما تزال مفتوحة، بينما أغلقت محطات عديدة أخرى بسبب نقص في التزود بالوقود ، وقد أدى حصار الموانئ وقصف بعض مستودعات الوقود إلى نقص حاد لهذه المادة الحيوية.

ففي محطة باسك هذه للبنزين كما في محطات أخرى، يتم تزويد الزبائن بحصص لا تتجاوز الواحدة منها 10 لترات من البنزين للسيارة الواحدة وهو ما يكفي لقطع مسافة 80 كيلومترا، وهو ما يحد من قدرة تنقل الأشخاص في وقت يبحث عديد الأوكرانيين عن المغادرة أو العودة إلى مدنهم ورغم ذلك يقول بعضهم إنهم يتحملون الوضع وصابرون.