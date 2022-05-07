عيار 24 يسجل 1428جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار18 يسجل 1071 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 1250 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر شيوعا 1428جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 9480 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر حسب سعر المصنعية، والذي يتباين من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.