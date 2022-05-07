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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جاهزة لاستقبال الركاب.. النقل تفتتح 4 محطات مترو ماسبيرو في يونيو.. صور

محطة ماسبيرو
محطة ماسبيرو

تسعى وزارة النقل للإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو لإفتتاحها قريبا.

وكشف الوزارة عن آخر صور لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذي بدا جاهزا لإستقبال الركاب، ويمتد  بطول 4 كم، حيث يشمل 4 محطات نفقية، وهي "ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات"، ومن المخطط افتتاحها وتشغيلها رسميًا للركاب في يونيو المقبل.

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ويبلغ  طـول المرحلة الثالثة للخط الثالث بشكل كامل، 17.7 كم وتشتمل علي 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) وسيــتم تنفيــذها علي ثلاث أجزاء كالآتى:

الأجزاء الثلاثة للخط الثالث للمترو

الجزء الأول 3A: بطول 4 كم وتشتمل علي (4) محطـات نفقية (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات).  
الجزء الثانى 3B: بطـول 6.6 كـم وتشتمـل علـى (1) محطة نفقيـة (السـودان) + (4) محطات علوية (إمبابة – البوهي – القـومية العربيـة – الطـريق الدائـري) + (1) محطة سطحية (المحطــة النهائية عنــد محــور روض الفرج). 
  
الجزء الثالث 3C: بطـول 7.1 كم وتشتمــل علي 3 محطات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعه الدول) + (1) محطة علوية (جامعه القاهرة) + (1) محطة سطحية (بولاق الـدكرور) .

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النقل المشروع المرحلة الثالثة للخط الثالث مترو الركاب

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