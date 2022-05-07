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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة بريطانية: فرنسا تفكر في استبدال الغاز الروسي بالنفايات الزراعية بحلول 2030

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، بأن فرنسا تفكر في استبدال الغاز الروسي بحلول عام 2030 بالميثان الحيوي الذي يتم الحصول عليه من النفايات الزراعية.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن المزارعين الفرنسيين "دعموا" أوروبا "في الكفاح" من أجل "التحرر من الغاز الروسي" من خلال إطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج الوقود الحيوي.

وجاء في التقرير: "في المستقبل القريب جدا، من غير المرجح أن تحل محطات الوقود الريفية الصغيرة التي تغذي مئات أو آلاف المنازل المجاورة، تدفقات ضخمة من الغاز الروسي".

في الوقت نفسه، يعتقد النقاد أنه بدلا من تبديل المحاصيل للحصول على الغاز، يجب على المزارعين زراعة المحاصيل الغذائية، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد.

ومع ذلك، فإن الغاز الحيوي جزء من لغز كيفية تقليل اعتماد أوروبا على الطاقة. وتعتقد رابطة الغاز الحيوي الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرا على زيادة إنتاج الميثان الحيوي بسرعة لمزيد من الحقن في خطوط أنابيب الغاز.

كما هو الحال في بقية أوروبا، فإن حصة الميثان الحيوي في قطاع الطاقة الفرنسي صغيرة، لكن الصناعة نفسها "مزدهرة" ، كما جاء في المقال. لذلك ، بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الفرنسية بالفعل عددا من الخطوات لتسريع إنتاج الميثان الحيوي.

ويقول مسؤولو الصناعة إن مادة البيوميثان غطت ما يقرب من واحد في المئة من احتياجات البلاد في عام 2021، وسترتفع إلى اثنين في المئة على الأقل هذا العام. وبحلول عام 2030، في رأيهم، ستكون حصة الغاز الحيوي 20% من إجمالي الاستهلاك، وهو ما يفوق ما استوردته فرنسا من روسيا العام الماضي.

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