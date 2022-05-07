الاستحمام يُنهي حياة طفل ويُصيب شقيقه باختناق بسبب الغاز في سوهاج

لقي طفل في العقد الأول من العُمر، مصرعه، وأصيب شقيقه باختناق تنفسي؛ إثر استنشاقهما غاز، أثناء استحمامهما بحمام المنزل؛ إثر حدوث تسريب للغاز من سخان المياه، ببرديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى برديس المركزي مفادها وصول كلاً من:"مازن ه م- 4 سنوات- جثة هامدة- إدعاء إختناق تنفسي، وشقيقه معاذ ه م- 6 سنوات- مصاب بحالة إختناق تنفسي"، إدعاء إستنشاق غاز.

تم تحويل الأخير إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤال (والدهما هاني م أ- 39 سنة- سائق، ووالدتهما رحمة ح أ- 24 سنة- ربة منزل- ويقيمان دائرة المركز)، أفادا بأنه أثناء استحمام نجليهما بحمام المنزل حدث تسريب للغاز من سخان المياه ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الإختناق بالغاز، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.