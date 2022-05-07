تعرف على تطبيق BeReal منافس "إنستجرام" الخالي من الفلاتر

ظهر تطبيق جديد يدعي BeReal، والذي يوصف بأنه البديل المنافس لموقع الصور الشهير "إنستجرام" Instagram، المملوك لشركة فيسبوك، وعلى ما يبدو أن تطبيق الهاتف الذكي لاقي اهتماما كبيرا من المستخدمين في بعض دول العالم بشكل مثير للقلق، مما جعله حاليا التطبيق المجاني رقم 1 على متجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "theguardian" البريطانية، فإن تطبيق الصور الجديد BeReal، يعمل بطريقة جديدة وفريدة من نوعها لاكتشاف من هم أصدقاؤك حقا في حياتهم اليومية، حيث يمكن لمستخدميه التألق على المنصة بدون الحاجة لاستخدام مرشحات الصور أو الفلاتر على غرار تطبيق إنستجرام.

تطبيق BeReal لا يسمح باستخدام الفلاتر بالصور على منصته

ويعمل تطبيق BeReal، عن طريق إرسال إشعار دفع على غرار التنبيه الكهرماني إلى جميع مستخدميه في وقت واحد، وعند تلقي هذه الرسالة، يقوم الجميع بتحميل صورة لما يفعلونه في تلك اللحظة بالضبط، بغض النظر عما إذا كانوا يرقصون في نادٍ مع أصدقائهم أو يجلسون بمفردهم على الأريكة الخاصة بهم ويحدقون في الحائط.

ويطالب تطبيق BeReal، المستخدمين بالتقاط صورة غير مصفاة كل يوم عبر كاميرا التطبيق، والتي تلتقط صورة سيلفي وصورة باستخدام الكاميرا الخلفية في وقت واحد، وبشكل حاسم، لا يمكنك مشاهدة صور أصدقائك حتى تنشر صورك الخاصة.

وبهدف التخلى عن الفلاتر والمرشحات التي تقدمها معظم تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصور والتمسك بالواقعية، يقوم تطبيق BeReal فرضية بسيطة، وهي أنه كل يوم في وقت مختلف يتم إخطار المستخدمين بالتقاط صورة ومشاركتها في دقيقتين، عبر كاميرا التطبيق، والتي تلتقط صورة لمالك الحساب باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

وفي حال لم يتمكن المستخدم نشر مشاركته خلال دقيقتين، سوف يمكنه النشر متأخرا، كي يتمكن من رؤية مشاركات الآخرين، وللتفاعل مع صور الأصدقاء يمكنك أما "ترك تعليق من خلال النقر على فقاعة الكلام على الصورة" أو التفاعل باستخدام أحدي رموز الـRealMoji، وهي عبارة عن رموز تعبيرية تتميز بوجوه حقيقية، وهي مشابهة لرموز الـBitmoji على سناب شات.

وقد نما تطبيق BeReal بشكل سريع في وقت قصير مقارنة بمنافسه إنستجرام، والذي إنشأوه المطور الفرنسي الأصل أليكسيس باريات - الذي عمل سابقا في GoPro، مع كيفن بيريو في شهر يناير من عام 2020، بهدف البقاء على اتصال مع أصدقائه من خلال لقطات واقعية دون الحاجة لاستخدام التأثيرات والمرشحات التي يعتمد عليها مستخدمي منافسه "إنستجرام".

ويحتل تطبيق BeReal، المرتبة الرابعة من حيث التنزيلات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بعد أن تجاوز 3.2 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2022، متفوقا على إنستجرام وسناب شات، وفقا لتحليلات data.ai.