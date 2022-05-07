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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهل ولذيذ.. طريقة عمل طاجن تمر حلو

طريقة عمل طاجن تمر
طريقة عمل طاجن تمر حلو

طاجن تمر حلو من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف سارة عبد السلام، ويتميز طاجن تمر حلو بمذاقه الشهي و المختلف عن غيره من الحلويات أيضا.

مقادير طاجن تمر حلو 

كيلو  ونصف تمر انصاف 
كيس توست مكعبات متوسطة محمص 
سمنة 
ملعقة صغيرة قرفة بودر 
نصف ملعقة صغيرة قرنفل بودر 
رشة ملح


الصوص:
لتر حليب
٤ملعقة كبيرة سمنة جنة 
٤ ملعقة كبيرة دقيق 
كوب كريمة خفق
كوب قشطة بلدي 
نصف كوب سكر 
م صغيرة سائل فانيليا 

طريقة تحضير طاجن تمر حلو


لعمل الصوص:
في حلة على النار نضع السمنة والدقيق وتقلب حتى يشوح الدقيق ثم يضاف الحليب و يضاف قليل من السكر والفانيليا تدريجيا حتى يصبح الخليط كريمي يضاف الكريمة ويقلب ثم تضاف القشطة  ويرفع.

وعلى النار يضاف سمنة ويضاف السكر والتوابل ورشة ملح ويشوح في السمنة ثم تضاف رشة ملح ويقلب  ويضاف قليل من الماء الساخن ويرفع من النار.

في طبق بيركس يضاف التوست المكعبات ويضاف التمر  ويضاف الصوص على التمر ويوضع فى فرن ساخن حتى السوا. 

طاجن تمر حلو مقادير طاجن تمر حلو طريقة تحضير طاجن تمر حلو الشيف سارة عبد السلام Food Groceries

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