عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة 2 الاختيار3.. جماعة الإخوان الإرهابية: السلفيين تيار ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه

صدى البلد

حقق مسلسل "الاختيار 3" نجاحا كبيرا وتصدر قائمة المشاهدات فى موسم دراما رمضان 2022 ،وحمل مسلسل "الاختيار 3" رسالة هامة عنوانها القرار.

وكان للمقاطع المصورة والصوتية المسربة ضمن حلقات المسلسل الذي جاء في 29 حلقة دوراً كبيراً في انتشار العمل الفني المرتبط بفترة هامة عاشتها مصر.

حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار3” ،عرض مشاهد حقيقية من اجتماع مرشد الجماعة الإرهابية وخيرت الشاطر يتحدثون فيها عن السلفيين .

واعترف خيرت الشاطر في الفيديو الذي عرض في نهاية الحلقة الثانية :"أنه كان يتجسس على السلفيين، قائلا: "أنا آه مش بتاع مخابرات.. بس بزرع ناس وسطهم.. وبتابع كل تفاصيلهم.. وبحاول أعالجها.. ولما بلاقي أي معلومة بكلم أمن الدولة لأني عارف خطورة الموضوع، ما انا عشت ١٩٩٢ وتصعيد العنف في مصر".

وخلال عرض الفيديو الذي جمع بين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابي، والرئيس المعزول محمد مرسي، وخيرت الشاطر، نائب المرشد.

وأظهر الفيديو بديع وهو يتحدث عن التيار السلفي ويقول إنه “تيار ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه، حيث أنه في الظاهر تجدهم مترابطين ولكن في حقيقة الأمر، هم جماعات مختلفة من الداخل”.

 واختتم حديثه أنه لا يمكن، عقد اتفاق على أرض صلبة مع التيار السلفي، مضيفا: "احنا أكثر ناس نعرف السلفيين وعشرناهم وداخل السجون كنا سوا".

txt

الطائفية مصيبة على البلاد.. خالد الصاوي: الاختيار وجه رسالة لمصر والعالم العربي

txt

خالد الصاوي: سعدت جدا بمشاهدة التسريبات التي عرضت خلال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

وعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

 

 

 

كريم عبد العزيز مسلسل الاختيار خيرت الشاطر مسلسل الاختيار محمد بديع المرشد العام لجماعة المعزول محمد مرسي الرئيس المعزول محمد مرسي مسلسل الاختيار3 جماعة الارهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

لاعب سابق بالأهلي.. تفاصيل جديدة في واقعة حريق شقة مدينة نصر |صور

ترشيحاتنا

المكتب التجاري المصري بإسبانيا يشارك بالدورة الـ20 لمعرض "إيميكس – مدريد الدولي"

كريم الهوارى يصل جلسة محاكمته بمعسكر الأمن

الاحتفاظ بالجنسية المصرية..شروط الحصول على ترخيص الهجرة الدائمة

على رأسهما السولية وعبدالمنعم.. سبب غياب 11 لاعبا عن قائمة الأهلي ضد وفاق سطيف

الصحة: إغلاق 3 آلاف منشأة طبية مخالفة وإصدار 13 ألف ترخيص مزاولة مهنة

حملة فهرس.. مشروع طلابي يحث الشباب على العودة للمكتبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الهند والعراق؟.. فيديو جراف

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ