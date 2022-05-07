الحلقة 2 الاختيار3.. جماعة الإخوان الإرهابية: السلفيين تيار ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه

حقق مسلسل "الاختيار 3" نجاحا كبيرا وتصدر قائمة المشاهدات فى موسم دراما رمضان 2022 ،وحمل مسلسل "الاختيار 3" رسالة هامة عنوانها القرار.

وكان للمقاطع المصورة والصوتية المسربة ضمن حلقات المسلسل الذي جاء في 29 حلقة دوراً كبيراً في انتشار العمل الفني المرتبط بفترة هامة عاشتها مصر.

حيث شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار3” ،عرض مشاهد حقيقية من اجتماع مرشد الجماعة الإرهابية وخيرت الشاطر يتحدثون فيها عن السلفيين .

واعترف خيرت الشاطر في الفيديو الذي عرض في نهاية الحلقة الثانية :"أنه كان يتجسس على السلفيين، قائلا: "أنا آه مش بتاع مخابرات.. بس بزرع ناس وسطهم.. وبتابع كل تفاصيلهم.. وبحاول أعالجها.. ولما بلاقي أي معلومة بكلم أمن الدولة لأني عارف خطورة الموضوع، ما انا عشت ١٩٩٢ وتصعيد العنف في مصر".

وخلال عرض الفيديو الذي جمع بين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابي، والرئيس المعزول محمد مرسي، وخيرت الشاطر، نائب المرشد.

وأظهر الفيديو بديع وهو يتحدث عن التيار السلفي ويقول إنه “تيار ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه، حيث أنه في الظاهر تجدهم مترابطين ولكن في حقيقة الأمر، هم جماعات مختلفة من الداخل”.

واختتم حديثه أنه لا يمكن، عقد اتفاق على أرض صلبة مع التيار السلفي، مضيفا: "احنا أكثر ناس نعرف السلفيين وعشرناهم وداخل السجون كنا سوا".

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

وعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.