الطائفية مصيبة على البلاد.. خالد الصاوي: الاختيار وجه رسالة لمصر والعالم العربي

حل الفنان خالد الصاوي، الليلة، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى، للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3.

وقال الصاوي، خلال حواره بالبرنامج:"عايز أحيي القيادة السياسية على جهودها العظيمة في اختيار الوسيلة والوسيط لتوصيل حقائق جماعة الإخوان للشعب المصري، ياجماعة لازم تبقوا فاهمين انتوا عايشين ازاي وكان ايه إلا بيتدبر وكنا هنروح فين وحاولت أكثر من محاولة".

وأشار إلى أنه كان يعرف أن الجزء الثالث من المسلسل كان سيحدث "ضجة" خاصة مع كم الأبطال والكتابة الجيدة التي توفق بين الدرامي والتوثيقي.

ونوه خالد الصاوي، إلي أن الاختيار وجه رسالة هامة تخص مصر والعالم العربي كله أن الطائفية مصيبة على البلاد.