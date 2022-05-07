خالد الصاوي: سعدت جدا بمشاهدة التسريبات التي عرضت خلال مسلسل الاختيار 3

حل الفنان خالد الصاوي، الليلة، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى، للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3.

وقال الصاوي، خلال حواره بالبرنامج:""عايز أحيي القيادة السياسية على جهودها العظيمة في اختيار الوسيلة والوسيط لتوصيل حقائق جماعة الإخوان للشعب المصري، ياجماعة لازم تبقوا فاهمين انتوا عايشين ازاي وكان ايه إلا بيتدبر وكنا هنروح فين وحاولت أكثر من محاولة".

وأشار إلي أنه سعيد جدًا بفقرة التسريبات التي تمت إذاعتها خلال أحداث مسلسل "الاختيار 3" ولم يشاهدها النجوم المشاركون في العمل أثناء التصوير.



ونوه خالد الصاوي، إلي أن الاختيار وجه رسالة هامة تخص مصر والعالم العربي كله أن الطائفية مصيبة على البلاد.