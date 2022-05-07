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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رابح صقر يختتم سلسلة حفلات العيد بالسعودية في الرياض

رابح صقر
رابح صقر

أحيا النجم السعودي رابح صقر، حفله الغنائي ليلة أمس الجمعة 6 مايو، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في ختام سلسلة حفلات العيد في السعودية. 

https://twitter.com/RotanaLive/status/1522731683681873920?t=cDyjY4D6n8UTYqFr2kQRxA&s=19

أحدث أعمال رابح صقر

طرح الفنان رابح صقر 4 أغاني من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «الصقر 22»، وهي: (واجد، نوع من البشر، الآهات، العباة الرهيفة)، الأولتين طرحهما قبل شهر رمضان المبارك، والأخيرتين طرحهما تزامنًا مع عيد الفطر.

 

أغنية واجد

من جهة أخرى، تصدر الفنان السعودي رابح صقر ، قائمة البحث (تريند) على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم واجد، من ألبومه الجديد، وذلك بعد ساعات من طرحها مساء الثلاثاء 1 فبراير.

أغنية واجد لـ رابح صقر، هي أولى أغاني ألبومه الجديد «الصقر 22»، وهي من كلمات : الأمير سعود بن عبدالله، ألحان : سهم، توزيع : بشار سلطان، توزيع وتريات : هاني فرحات، ايقاعات : أحمد العنوه، ناي : أحمد خيري، قانون : شریف کامل، جيتارات : روكيت، تسجيل : م/ محمد حمدي، مكس وماستر: م/ جاسم محمد. 

 

كلمات أغنية واجد لـ رابح صقر: 

واجد ...
كل يظن أنه صدق ..
وكل يظن انه فرق
وكثير صارو من ورق .
وانا اتبسم للجميع...

واجد .
اللي يقول انه جهل ..
ولو قلت له اسف زعل
لا عاد ترضي من رحل
والشايب الليله رضيع
واجد
اللي فتح أذنه کلام .
واللي طعن کف السلام .

واللى وجعني بالملام
... والقلب ما يرضى يبيع
واجد ..

اللي فتح أذنه کلام .
واللي طعن کف السلام .

واللى وجعني بالملام
... والقلب ما يرضى يبيع
واجد ..
خلوني ياما صار في
... عطشان دلوك غارفي
.. كل وربي طار في
.... بس الرضى ما يستطيع
واجد ..
اللي خذا اللي ابي
.. وانا اضحك لهذا الغبي
... وبشوتنا ماهي عبي
... عساني ارضيت الجميع

 

أحدث ألبومات رابح صقر 

طرح الفنان رابح صقر، ألبوم «مرحبا» في بداية العام الماضي 2021، وضم الألبوم 24 أغنية، والأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

وتعاون رابح صقر، في الألبوم مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني، ومجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا. 

كما تعاون رابح في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني مميزة ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيرًا أنه كان قد كشف مؤخرًا عن أغنية جديدة من الألبوم حملت إسم "لبيه والله يا الرياض" التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.

أيضا تعاون رابح في جديدة مع مجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس ، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء ، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم ، مشدّدا إلى أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الإسم ، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديد ومميّز. 

 

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