عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسيوط: 194ألف طالب بالسادس الابتدائي والأول الإعدادي يؤدون امتحانات العربي والدين

محمد إبراهيم دسوقي
محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ان غرفة عمليات المديرية  لم تستقبل أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

وقال دسوقي انه يؤدي اليوم السبت 100147 طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدي 94637 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي العام والمهني في 542 مدرسة، امتحان مادتي اللغة العربية والخط منهم 77383 طالب وطالبة في 414 مدرسة بالفترة الصباحية و14835 طالب وطالبة بـ 116 مدرسة بالفترة المسائية و 2419 طالب وطالبة بـ 12 مدرسة مهني 

قبل انطلاقها الأحد.. ننشر جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

تبدأ 20 يونيو.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى انه تفقد عدد من لجان الامتحانات بمدارس النيل الإعدادية وأسامة بن زيد و25 يناير الرسمية لغات للتأكد من سير الامتحانات.

وشدد على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب مع ضرورة محاربة الغش وعدم السماح به تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد ومسائلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وطالب وكيل التعليم بأسيوط بأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب.

أسيوط اخبار اسيوط تعليم أسيوط امتحانات النقل الصف السادس الابتدائي الصف الاول الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

لاعب سابق بالأهلي.. تفاصيل جديدة في واقعة حريق شقة مدينة نصر |صور

موضوعات متعلقة

التعليم: لن يسمح للطلاب الموجودين بمصر بأداء الامتحانات الإلكترونية لأبنائنا في الخارج

التعليم: إتاحة حل امتحانات أبناؤنا في الخارج ورقيا للطلاب المتعثرين في الإلكتروني

ترشيحاتنا

رفقة ميسي ورنالدو.. أونيل: محمد صلاح وضع نفسه في قائمة عظماء الكرة

سعر الدولار اليوم السبت 7- 5 - 2022 في مستهل التعاملات

المكتب التجاري المصري بإسبانيا يشارك بالدورة الـ20 لمعرض "إيميكس – مدريد الدولي"

كريم الهوارى يصل جلسة محاكمته بمعسكر الأمن

الاحتفاظ بالجنسية المصرية..شروط الحصول على ترخيص الهجرة الدائمة

على رأسهما السولية وعبدالمنعم.. سبب غياب 11 لاعبا عن قائمة الأهلي ضد وفاق سطيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

رسائل نووية جديدة من بوتين.. طائرة يوم القيامة تحلق فوق موسكو

شاهد | لحظة اعتداء متطرف على مسجد ومحاولة إحراقه بـ أمريكا

كيف تؤثر التغيرات المناخية على الهند والعراق؟.. فيديو جراف

زوج يقتل زوجته ويدفنها في حظيرة بالغربية.. تفاصيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ