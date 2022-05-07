تعليم أسيوط: 194ألف طالب بالسادس الابتدائي والأول الإعدادي يؤدون امتحانات العربي والدين

أكد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ان غرفة عمليات المديرية لم تستقبل أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

وقال دسوقي انه يؤدي اليوم السبت 100147 طالب وطالبة بالصف السادس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بينما يؤدي 94637 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي العام والمهني في 542 مدرسة، امتحان مادتي اللغة العربية والخط منهم 77383 طالب وطالبة في 414 مدرسة بالفترة الصباحية و14835 طالب وطالبة بـ 116 مدرسة بالفترة المسائية و 2419 طالب وطالبة بـ 12 مدرسة مهني

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى انه تفقد عدد من لجان الامتحانات بمدارس النيل الإعدادية وأسامة بن زيد و25 يناير الرسمية لغات للتأكد من سير الامتحانات.

وشدد على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب مع ضرورة محاربة الغش وعدم السماح به تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عصام سعد ومسائلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وطالب وكيل التعليم بأسيوط بأن تكون الإضاءة والتهوية داخل اللجان كافية مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية حفاظا على سلامة الطلاب.