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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الذهب: لا يوجد توقف لحركة البيع والشراء فى السوق المحلية

صدى البلد

نفى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف حركة أسواق الذهب المحلية "شراء وبيع".

وأكد العربى  أن ما يتم تداوله من وثائق بهذا الشأن لا تمت للغرف التجارية بأي صلة، وما يتم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارية تمامًا من الصحة.

ونفى  صدور أي تعليمات حكومية أو خاصة بتوقف حركة الأسواق، وأن الغرض من تلك الشائعات هو زعزعة الاستقرار بسوق الذهب .

وأوضح العربي أن الغرف التجارية قد رصدت مجموعة من المحاولات خلال الفترة الماضية لتصدير عدد من الشائعات حول مختلف القطاعات السلعية لإحداث بلبلة يالأسواق، مؤكدا أن الحركة التجارية تسير وفق معدلاتها الطبيعية في مختلف القطاعات مع توافر كافة أنواع السلع بالأسواق .

ومن جانبه قال هاني جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية هو خاضع لآليات العرض والطلب.

وأرجع ميلاد ارتفاع منتجات الذهب بمختلف العيارات إلي ارتفاع حجم الطلب المحلي علي خام الذهب والمشغولات الذهبية مع انخفاض حجم المعروض من الخام لما تواجهه الأسواق من صعوبات استيرادية إضافة إلى تحرك سعر الدولار وحالة الارتباك الضبابية بالأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على خام الذهب وكان لكل تلك العوامل أثرا مباشرا على ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدا أن كل تلك العوامل قد تؤثر في الأسعار ولكن لا تأثير لها بأي شكل من الأشكال على انتظام حركة البيع والشراء بالأسواق .

وناشد ميلاد كافة التجار في قطاع الذهب عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، ومواصلة حركة البيع والشراء بشكلها الطبيعي، كما يناشد ميلاد المواطنين ووسائل الإعلام بتحري الدقة قبل تناقل مثل هذه الشائعات، والتي من شأنها التأثير سلبا علي الاقتصاد القومي .

وأصدرت شعبتا الذهب باتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى بيان مشترك  تؤكد فيه علي عدم صحة ما يتم تداوله من مستندات تدعي توقف حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية كما توجهت بالشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة الدمغة والموازين لما يقومون به من مجهودات وتواصل مستمر مع تجار الذهب لانتظام حركة الأسواق .

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