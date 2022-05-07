الري: أمطار خفيفة على المناطق الغربية من مصر غدا.. تفاصيل الطقس

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، على مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو إلى إمكانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق خلال الأسبوع الجاري.

وجاءت توقعات النماذج كالتالي:

السبت 7 مايو :

من المتوقع عدم سقوط أمطار



الأحد 8 مايو :

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب مطروح تصل إلى 1 مم.



الإثنين 9 مايو :

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .