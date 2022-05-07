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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بقيمة 35 جنيها.. انخفاض سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت

صدى البلد

شهد سوق الذهب انخفاضا غير مألوفا هذه االأيام وذلك خلال تعاملات اليوم السبت 7-5-2022 ، حيث تراجعت اسعار الذهب للمرة التانية على التوالى بقيمة 35 جنيها للجرام  وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية .

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 

ووصل سعر جرام الذهب  عيار 24 إلى 1348 جنيها مقارنه ب 1383 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا سعر 1180 مقارنه ب 1210 جنيه ،ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1011 مقارنه 1037 جنيها

سعر الأوقية اليوم 

سجلت سعر الاوقية بالبورصات العالمية قيمة 1886 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  43185 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 9720 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,320,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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