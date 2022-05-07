الجيزة: نقل سوق السمك لحين انتهاء أعمال تطويره بالشكل الحضاري

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود حي جنوب الجيزة في نقل سوق السمك القديم من مقره بمنطقة المنيب إلى موقع بديل بشارع ربيع الجيزي بسوق الخضراوات والفاكهة، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة لسوق السمك القديم ليظهر بالشكل الحضاري.

جاء ذلك استكمالا للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة في تطوير أسواق السلع الغذائية من خضراوات وفاكهه وأسماك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة.

وتشمل أعمال التطوير التي ستنفذها محافظة الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، تنفيذ تطوير شامل ل ١٤٣ باكية، ورفع كفاءة واجهات السوق، وإنشاء مبنى إداري، وتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحي.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للمنطقة ليظهر السوق بالشكل الحضاري اللائق مع تلاشي جميع السلبيات والمعوقات التي كانت تواجه البائعين والمترددين عليه قبل تنفيذ أعمال التطوير.

ولفت إلى أنه سيتم البدء في أعمال التطوير مع المتابعة الدورية للتنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد للأعمال.



