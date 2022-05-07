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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على متن مركب.. مايان السيد بإطلالة ساحرة من عطلتها الصيفية

مايان السيد
مايان السيد

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها عدة صور لها من رحلتها في المكسيك أثناء قضاء إجازتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام. 

 

وظهرت مايان السيد في الصور على متن مركب بإطلالة ساحرة من عطلتها الصيفية،  حيث تركت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها مما أثار إعجاب متابعيها.


وشاركت مايان السيد فى مسليل الاختيار 3 مع مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

 

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IMG_٢٠٢٢٠٥٠٧_١٧٠١٥١
مايان السيد إطلالة ساحرة متن مركب عطلتها الصيفية علي متن مركب

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