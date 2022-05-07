على متن مركب.. مايان السيد بإطلالة ساحرة من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها عدة صور لها من رحلتها في المكسيك أثناء قضاء إجازتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت مايان السيد في الصور على متن مركب بإطلالة ساحرة من عطلتها الصيفية، حيث تركت شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها مما أثار إعجاب متابعيها.



وشاركت مايان السيد فى مسليل الاختيار 3 مع مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.