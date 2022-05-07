هاني سلامة ينعى شهداء القوات المسلحة

نعى الفنان هاني سلامة القوات المسلحة المصرية والشعب المصري في شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم و دفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وكتب هاني سلامة عبر حسابه علي انستجرام "رحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا اليوم ودفعوا حياتهم ثمنًا للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.. خالص العزاء لأهالي الشهداء والقوات المسلحة والشعب المصري.







وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.