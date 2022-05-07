عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سلامة ينعى شهداء القوات المسلحة

هاني سلامة
هاني سلامة

نعى الفنان هاني سلامة القوات المسلحة المصرية والشعب المصري في شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم و دفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وكتب هاني سلامة عبر حسابه علي انستجرام "رحم الله شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا اليوم ودفعوا حياتهم ثمنًا للحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.. خالص العزاء لأهالي الشهداء والقوات المسلحة والشعب المصري.


 


وأعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء. 

هاني سلامه ينعى شهداء القوات المسلحة القوات المسلحة المصرية المتحدث العسكري شهداء الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاط ضابط و ١٠ جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

ترشيحاتنا

طوفان من الفوضى .. كيف أطاحت الجماعة الإرهابية بعلاقات مصر الخارجية

بعد الزيادات الأخيرة.. أرخص 5 سيارات سيدان 2022 في مصر

تحذير لأصحاب هواتف أندرويد.. ثبِّت تحديث مايو لمعالجة 36 ثغرة أمنية خطيرة

فلسطين تدين الهجوم الإرهابي غرب سيناء وتؤكد تضامنها مع مصر

الأزهر يُدين الهجوم الإرهابي على نقطة رفع المياه بسيناء وينعى شهداء الوطن

تحت ستار الزواج العرفي.. السجن 3 سنوات لربة منزل وآخر استغلا الأطفال جنسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

لذاكرة حديدية .. مكسرات وأكلات تدعم صحة المخ

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ