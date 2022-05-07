أياديهم ملوثة بالدماء.. أحمد موسى: مسلسل الاختيار وجع الإخوان.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن مسلسل الاختيار أصاب الجماعات الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية بحالة من الوجع.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مسلسل الاختيار قام بتعرية وفضح جماعة الإخوان الإرهابية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإرهابي خيرت الشاطر كان يهدد بارتكاب العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في الداخل والخارج تحرض كثيرا على تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة، وايادي الإخوان ملوثة بالدماء ".

أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن إستشهاد ضابط و 10 جنود ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.