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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قدرات أشهر بيك أب من JEEP بالسوق السعودية.. صور

تعرف على قدرات اشهر
تعرف على قدرات اشهر "بيك اب" من JEEP بالسوق السعودي

تمتلك السيارة GLADIATOR JEEP شعبية كبيرة وسط محبي فئة البيك اب ، حيث تمتلك السيارة تصميما هيكليا مميزة بواجهة جيب الشهيرة، إلى جانب الكثير من التقنيات الداخلية ووسائل دعم قائد السيارة، بالإضافة إلى وسائل الحماية والأمان، والقدرات الفنية.

السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022

محرك السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022 

 

تمتلك السيارة GLADIATOR JEEP محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 285 حصانا، و 353 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة تعمل عبر تقنية الدفع الكلي للعجلات.

السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022

تصميم السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022 

 

تعتمد السيارة GLADIATOR JEEP على قاعدة عجلات طولها 3487 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5539 مم، وبعرض يبلغ 1875 مم، مع جنوط رياضية انيقة المظهر، ونظام عادم مزدوج، ومرايات جانبية كهربائية، ومفهوم ثنائي الكابينه مع صندوق خلفي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية دائرية الشكل إلى جانب المصابيح النهارية.

السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022

وسائل الحماية بالسيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022 

 

زودت السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022 بفرامل ABS، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني للفرامل، مع خاصية دعم المكابح BA، وحساسات حركة أمامية وخلفية، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، والتحكم في الجر، والمساعدة على تسلق التلال والمرتفعات مع خوض المنحدرات أيضا، إلى جانب انذار مانع للسرقة، وكاميرا لسهولة التحكم.

السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022

أسعار السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022 في السعودية 

 

وتبدأ أسعار السيارة GLADIATOR JEEP موديل 2022 داخل السوق السعودي من 211.598 ريال إلى 272.548 ريال.

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