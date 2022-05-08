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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

احتفالا باليوبيل الماسي.. كلية الدراسات الإفريقية العليا تنظم ورشة عمل عن التغيرات المناخية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الدراسات الإفريقية العليا برئاسة الدكتور‎ عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، ورشة عمل بعنوان " التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا الأسباب- الآثار- المجابهة " تحت رعاية  الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

‎يأتي ذلك يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022، وتأتي الورشة في مستهل الفعاليات التي تعتزم كلية الدراسات الإفريقية العليا عقدها في إطار احتفالاتها باليوبيل الماسي .

وتهدف الورشة التي يشارك فيها نخبة من كبار الأساتذة والخبراء في مجال المناخ إلى التباحث حول ظاهرة التغيرات المناخية التي تشغل العالم بوجه عام ومصر وإفريقيا بوجه خاص.

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على الجانب الآخر ، نظمت كلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام عبدالفتاح عميد الكلية، زيارة علمية لطلاب قسم الطيران إلى أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والعلمية التي تنظمها الجامعة وبهدف دعم الاستفادة العلمية بمحاكاة الطلاب للواقع العملي والتعرف على إمكانيات الأكاديمية وما تقدمه للطلاب.

تضمنت الزيارة جولة داخل الأكاديمية، ومحاضرة تعريفية عن الأكاديمية وكيفية استعداد كل طالب لما بعد التخرج، كما تم زيارة نموذج محاكاة ودخول الطلاب للنموذج وشرح بعض المهام لهم، بالإضافة إلى التعرف على نبذة عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية للمجتمع والطلاب.

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