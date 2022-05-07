محمد كيلاني: رفع الأسعار وسيلة للضغط على الأفراد لترشيد الإنفاق

قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن رفع أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي تمثل عاصفة اقتصادية لم تحدث منذ ٤٠ عام وهذا بمثابة نوع من السياسة النقدية لمواجهة التضخم لديهم .

وأضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط أعلنت عن رفع الفائدة خوفا من هروب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي والسندات .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مسألة رفع الأسعار تعد مؤشر تبعي لرفع الفائدة، وتحريك الدولار نتيجة مباشرة لزيادة الطلب عليه، و قد تختلف نسبة رفع البنك المركزي المصري بحسب مؤشر التضخم وقيمته وحفاظا علي عدم هروب استثمارات الأجانب في اذون وسندات الدين الحكومي.



كما أوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، أن ارتفاع الأسعار ليس مشكلة في حد ذاته، وإنما في الحفاظ علي مؤشر الطلب توازنا مع مؤشر المعروض في المجتمع، فرفع الأسعار علي الرغم أنه شيء سلبي بالنسبة للمواطن، لكنه يعد عامل مباشر للضغط علي الأفراد لترشيد الإنفاق والاستهلاك حتي يستقر التضخم الي المستويات الآمنة له .