دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يخنق وفاق سطيف ويتقدم 1-0 في الشوط الأول .. صور

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ووفاق سطيف بتقدم الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب السلام وي "الأهلي" ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الشوط الأول..

وقف الفريقان دقيقة حداد على شهداء الجيش المصري البواسل الذين استشهدوا على يد الغادرين من الإرهاب.



سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من اليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

ولكن الفرحة لم تكتمل وعاد حكم المباراة لخاصية ال var، وقام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحصل وفاق سطيف على ركلة ركنية في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ولكن مرت بسلام على مرمى الشناوي.

وسقط طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في كرة مشتركة مع مدافع وفاق سطيف واستقدم الحكم الجهاز الطبي للأحمر لتلقي علاجه.

وخرج طاهر منقولاََ على ناقلة لتلقي العلاج وعاد للملعب مربوط الرأس واستكمل اللقاء.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة توغل بيرسس تاو بسرعته ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة خطيرة على مرمى حارس الفريق الجزائري ولكن لم تسكن الشباك.

وفي نفس الدقيقة تصل الكرة لأحمد عبد القادر الذي سدد كرة رائعة منعها القائم الأيسر للحارس من الدخول للمرمى.

ومن بعده تسلم حسين الشحات الكرة من الجهة اليسرى للأهلي وتوغل وسدد كرة صاروخية منعها نفس القائم من دخول المرمى.

ومرر طاهر محمد كرة رائعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 28 من عمر المباراة ليلمسها بيرسي تاو ويسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى وفاق سطيف.

وعاد حكم المباراة لخاصية الvar ولكن أنصف الأهلي هذه المرة واحتسب هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 34 من عمر المباراة تدخل لاعب وفاق سطيف بقوة مع حسين الشحات واحتسب الحكم خطأ لصالح الأهلي وأشهر البطاقة الصفراء ولكن مع العودة للvar، أشهر الحكم البطاقة الحمراء ليكمل وفاق سطيف المباراة بعشرة لاعبين.

تشكيل وفاق سطيف أمام الأهلي

حراسة المرمى: سفيان خدايرية

الدفاع: حسين لاريبي – محمد ختير زيتي – هشام بلقروي – هواري فرحاني.

الوسط: عبد القادر بوطيش – أمير قراوي – أحمد كندوسي – أكرم جحنيط.

الهجوم: عبد المؤمن جابو – رياض بن عياد



تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.‏

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.