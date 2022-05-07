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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تدخل على حسين الشحات.. بطاقة حمراء للاعب وفاق سطيف أمام الأهلي

صدى البلد

تعرض حسين الشحات لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من أمير كروي لاعب وفاق سطيف وعلي الفور توجه حكم المباراه لتقنية الفار وقرر اشهار بطاقة حمراء بعد تعمد لاعب وفاق سطيف ضربه. 

وتمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه وفاق سطيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب السلام وي "الأهلي" ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقف الفريقان دقيقة حداد على شهداء الجيش المصري البواسل الذين استشهدوا على يد الغادرين من الإرهاب.


سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد تمريرة بينية من اليو ديانج داخل منطقة الجزاء.

ولكن الفرحة لم تكتمل وعاد حكم المباراة لخاصية ال var، وقام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحصل وفاق سطيف على ركلة ركنية في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ولكن مرت بسلام على مرمى الشناوي.

وسقط طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي في كرة مشتركة مع مدافع وفاق سطيف وتم استقدام  الجهاز الطبي للأحمر لتلقي علاجه.

وخرج طاهر منقولاََ على ناقلة لتلقي العلاج وعاد للملعب مربوط الرأس واستكمل اللقاء.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة توغل بيرسس تاو بسرعته ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة خطيرة على مرمى حارس الفريق الجزائري ولكن لم تسكن الشباك.

وفي نفس الدقيقة تصل الكرة لأحمد عبد القادر الذي سدد كرة رائعة منعها القائم الأيسر للحارس من الدخول للمرمى.

ومن بعده تسلم حسين الشحات الكرة من الجهة اليسرى للأهلي وتوغل وسدد كرة صاروخية منعها نفس القائم من دخول المرمى.

مرر طاهر محمد كرة رائعة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 28 من عمر المباراة ليلمسها بيرسي تاو ويسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى وفاق سطيف. 

وعاد حكم المباراة لخاصية الvar ولكن أنصف الأهلي هذه المرة واحتسب هدفا مؤكدا. 

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