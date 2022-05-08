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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب

5 تطبيقات يستخدمها
5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب

في أوقات الأزمات، يمكن أن تصبح هواتفنا الذكية منقذتنا وشريان الحياة، ومع تعرض أوكرانيا للغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير الماضي، كان الأوكرانيون يعتمدون على تطبيقات مختلفة للبقاء على قيد الحياة والتنقل في طريقهم خلال الحرب.

وبحسب ما ذكره موقع "makeuseof"، استخدم شعب أوكرانيا التكنولوجيا للتواصل مع الآخرين المحاصرين من الجيش الروسي، من أجل الحصول على تنبيه في الوقت المناسب حول الغارات الجوية الروسية، فهناك بعض تطبيقات الحيوية على أجهزة أندرويد وiOS والتي ساعدت السكان المحليون للبقاء على اطلاع واتصال أثناء الغزو.

 

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5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب
 

سنستعرض فيما يلي بعض التطبيقات لنظامي التشغيل أندرويد و iOS، التي ساعدت الأوكرانيين على البقاء على اطلاع واتصال في مواجهة العدوان الروسي، وهي كما يلي:

1. تطبيق Signal:

أدرك الأوكرانيون أن الاتصال الآمن هو المفتاح الأساسي للتواصل خلال هذه الأزمة، وهذا هو السبب في أن تطبيق سيجنال Signal،شهد أكثر من 700 ألف عملية تنزيل في أوكرانيا، في الفترة من 24 فبراير إلى 20 مارس 2022، بزيادة تزيد عن 1075٪ عن فترة الشهر السابق.

ويسمح تطبيق "سيجنال" الذي ذاع صيته مؤخرا، لمستخدميه بتشفير الرسائل من طرف إلى طرف، مما يجعل محادثاتهم في مأمن من أعين المتطفلين، وباستخدام Signal، يمكنك إرسال واستقبال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والمستندات، مع معرف فريد لكل مستخدم، ونظرا لأن التطبيق قائم على التشفير، لن يتمكن أي شخص من رؤية المحتوى الخاص بك إلا من لديهم معرّفك، كما يمكنك أيضًا ضبط مؤقتات التدمير الذاتي على الرسائل المرسلة، بحيث تختفي بعد فترة زمنية معينة.

5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب

2. تطبيق Air Alert:

المعلومات هي مورد لا يقدر بثمن خلال أوقات الأزمات، وعندما يكون هناك احتمال لوقوع ضربات جوية أو هجمات كيميائية، يمكن أن يساعد الإخطار في الوقت المناسب في عملية الإخلاء، ولهذا السبب تخدم شركة Air Alert شعب أوكرانيا من خلال توفير معلومات مهمة حول تنبيهات الدفاع المدني، وحتى إذا كان الهاتف يعمل في الوضع الصامت، سيصدر التطبيق تنبيها عاليا للإبلاغ عن غارة جوية أو هجوم كيميائي أو أي شكل آخر من أشكال تنبيه الدفاع المدني.

5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب

3. تطبيق Diya:

يسمح Diya، وهو أحد التطبيقات الرسمية التي أطلقتها وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، للأشخاص بالوصول إلى المستندات المهمة مثل جوازات السفر أو شهادات COVID-19 أو رخص القيادة، ومع ذلك، بعد وقت قصير من بدء الصراع، أخطرت وزارة التنمية الرقمية في أوكرانيا مواطنيها أن الخدمة يمكن أن تتعطل لفترة.

5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب

4. تطبيق تيليجرام:

شهد هذا التطبيق وحده أكثر من مليون عملية تنزيل في مارس 2022، وكان سكان أوكرانيا يعتمدون على تطبيق المراسلة الروسي تيليجرام Telegram للحصول على الأخبار والتنبيهات المحدثة حول الحرب، وتضم قناة تيليجرام العامة UkraineNOW أكثر من مليون مستخدم، حتى حكومة أوكرانيا لديها قنوات رسمية للاتصال الجماهيري تم إنشاؤها على خدمة تيليجرام روسية الأصل.

ويتيح التطبيق المراسلة المشفرة إنشاء قنوات للمراسلة الجماعية مع عدد غير محدود من المستخدمين، بالإضافة إلى الميزات الخاصة بالأخبار والتنبيهات، واستخدم السكان المحليون في أوكرانيا خدمة تيليجرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والتحديثات الأخرى حول ما يحدث في شوارعهم.

5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب

5. تطبيق Starlink:

كانت البنية التحتية للاتصالات في أوكرانيا في حالة من الفوضى منذ بدء الصراع، وأصبح انقطاع الإنترنت موضوعا مشتركا، وظل كذلك حتى تدخلت Starlink، وهي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تقدمها شركة  SpaceX الأمريكية، لاستعادة الوصول إلى الإنترنت لشعب أوكرانيا.

وتشير التقديرات إلى أنه تم تنزيل تطبيق Starlink حوالي 100  ألف مرة في أوكرانيا، ويتيح تطبيق Starlink إنشاء اتصال إنترنت لاسلكي وآمن مع الآلاف من أقمار "سبيس إكس" القابلة للتتبع في مدار الأرض السفلي (LEO).

5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب
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