مختار نوح: الكل كان يعلم دور خيرت الشاطر في جماعة الإخوان ..فيديو

قال مختار نوح عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان سابقا ؛ إن مطابقة دور خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار 3 للواقع لا ينكره احد ، مؤكدا أن الجميع كان يعلم دور خيرت الشاطر في جماعة الإخوان الإرهابية .

وأضاف مختار نوح ؛ خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل ؛ أن الجزء المالي الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية كان في يد خيرة الشاطر وبدن دفاتر وبجميع أسراره ، مؤكدا أن خيرت الشاطر في أخر أيامه اختلف مع حسن مالك وبعدها خرج حسن مالك وهو معتزل الجماعة تماما إلي أن إعادة مرسي مرة أخري .

وأوضح نوح ، أن الإخوان يحدث لهم حالة من الشيزوفرينيا عند التمكين لأنهم كانوا يعتقدون أنهم جيل التمكين وكان مرسي يتخيل أن جماهير الإخوان تستطيع أن تشعل الدنيا ولا تطفئها عندما يريدون ذلك .