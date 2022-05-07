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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ترتر.. أحمد موسى: إرهابي عرض فيديو مفبرك والداخلية كذبته..فيديو

صدى البلد

 قال الإعلامي أحمد موسى،  إن الإرهابي عبد الله الشريف « ترتر»  خائن هارب من مصر ويتاجر باسم الدين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"    هذا الإرهابي عمل فيديو مفبرك  وأدعى فيه قيام ضابط شرطة بالإعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   وزارة الداخلية تحركت على الفور للتأكد من صحة هذا الأمر، وأمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه، وضبط صاحب السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة
وتابع الإعلامي أحمد موسى :"    الإرهابي الخائن عرض الفيديو وهو يعلم ان الفيديو مفبرك وأن هذا الشخص منتحل شخصية ضابط شرطة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يقومون بالفبركة وإطلاق الشائعات الدائمة ضد مصر ".

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله من جانب أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى ، والذى إدعى خلاله قيام ضابط شرطة بالإعتداء بالضرب على أحد المواطنين وتقييده ووضعه داخل صندوق سيارة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص منتحل صفة ضابط الشرطة بمقطع الفيديو المشار إليه، وضبط صاحب السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. و تبين أنه استعان بالشخص الذى إدعى أنه ضابط شرطة (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) للإنتقام من زوج شقيقته "المعتدى عليه بمقطع الفيديو" لوجود خلافات بينهما لزواجه من شقيقته عرفياً وقيامه بإبتزازها وقام عقب ذلك بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى للتشهير به.

وأكدت أن الإخوانى الهارب القائم على نشر مقطع الفيديو ، قام بالإدعاء الكاذب بأن المذكور ضابط شرطة مصرى رغم علمه بحقيقة الواقعة بهدف ترويج الشائعات الكاذبة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

أحمد موسى الداخلية فبركة إرهابي اخبار التوك شو

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