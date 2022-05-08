بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. التلاميذ يؤدون اللغة العربية والتربية الدينية اليوم

تنطلق اليوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية.

حيث يمتحن طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الاحد ، في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي ، تقتصر اسئلتها على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني فقط.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :