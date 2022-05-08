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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة الشرطة المزيفة بالنزهة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال الشرطة والنصب على المواطنين بالنزهة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.


وكان قد ألقى رجال الأمن القبض علي عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصصوا فى ممارسة أعمال النصب على المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة تسويق إلكترونى) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالاتفاق معه على شراء شقة سكنية بمنطقة جسر السويس دائرة القسم ، وأثناء التوجه للشقة المشار إليها مُستقلين السيارة ملكه وبحوزته مبلغ مالى "قيمة شراء الشقة" طلب منه سالف الذكر التوقف بدائرة القسم بدعوى انتظار حضور نجله، وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها عدد 5 أشخاص قاموا باصطحابه داخل الميكروباص مُنتحلين صفة رجال شرطة، واستولوا على (مبلغ مالى، جهاز لاب توب، هاتفه المحمول) وأجبروه على الترجل من السيارة، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة تبين عدم  صحة رواية المُبلغ.

وبإعادة مناقشته أقر بسابقة تعرفه علي المشكو فى حقه عن طريق أحد أقاربه لرغبته فى إستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية، وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم لإتمام عملية الإستبدال،  وعقب وصوله فوجئ بعدد 5 أشخاص يستقلون السيارة المشار إليها وإدعوا بأنهم رجال شرطة، وإستولوا منه على المبلغ المالى.

باستكمال التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 من مرتكبى الواقعة من بينهم "المشكو فى حقه"

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو  المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة " بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، عقب قيام المتهم الأول بالتواصل مع المجنى عليه منتحلاً أسم أحد الأشخاص للحيلولة دون ضبطه وإيهامه بقدرته على استبدال العملات المصرية إلى عملات أجنبية بسعر أقل من سعر السوق المصرفى.

تم بإرشاد المتهمين المضبوطين ضبط مبالغ مالية من المستولى عليها بمسكنهم ، وأقروا بأن باقي المبلغ المالى والمسروقات والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بحوزة المتهمان الهاربان.

وباستدعاء المُبلغ اتهمهم والهاربان بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

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