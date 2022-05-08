شيرين عبد الوهاب تنعى شهداء الوطن : خالص العزاء لأسر الشهداء وشعب مصر

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، شهداء الوطن الذين استشهدوا اليوم ودفعوا حياتهم ثمنا للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه .

وكتبت شرين عبد الوهاب " الله يرحمكم يا أبطال لن ننساكم رحم الله شهداء الوطن،وأدعم دولتي ومؤسساتها في حربها ضد الإرهاب.تحيا مصر ورئيسها وجيشها وشعبها وأتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الشهداء بخالص العزاء،و اتمني الشفاء العاجل للمصابين، اللهم احفظ مصر وشعبها.

وكان قد أعلن العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة ، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 أفراد وجار مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.



