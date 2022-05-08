زيلينسكي: نستعد للمرحلة الثانية من الإجلاء في آزوفستال حال عدم وجود أكاذيب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حكومته تستعد الآن للمرحلة الثانية من مهمة الإجلاء من آزوفستال، مع التركيز على "الجرحى والمسعفين".

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"بالطبع، إذا كان الجميع يفي بالاتفاقيات. بالطبع، إذا لم تكن هناك أكاذيب، بالطبع، نحن نعمل أيضا على إجلاء جيشنا. جميع الأبطال الذين يدافعون عن ماريوبول. هذا أمر صعب للغاية لكنه مهم".

وفي تلميح إلى أن روسيا هي المسؤولة عن عرقلة إجلاء الجنود المتبقين المحاصرين في ماريوبول، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن "الجميع يفهم السبب الجذري لهذا التعقيد"، لكنه أضاف أن الشعب الأوكراني لن يفقد الأمل.

وتابع الرئيس الأوكراني زيلينسكي:"نحن لا نتوقف. كل يوم نبحث عن خيار دبلوماسي يمكن أن ينجح".

كما شكر الرئيس الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة على المساعدة في تنفيذ المرحلة الأولى من إجلاء آزوفستال، وقال إن الحكومة ستحاول إنشاء ممرات إنسانية لجميع سكان ماريوبول والمستوطنات المحيطة بها يوم الأحد.