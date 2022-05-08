عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 8- 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد فى الدوري الإسبانى.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة  

مازيمبي X نهضة بركان – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

أهلي طرابلس X اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  

آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوريتش سيتي X وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي X إيفرتون – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   

خيتافي X رايو فاليكانو – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول X أوساسونا – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سبيزيا X أتلانتا – الساعة 12:30 ظهرا

فينيزيا X بولونيا – الساعة 3 عصرا        

ساليرنيتانا X كالياري – الساعة 6 مساء            

هيلاس فيرونا X ميلان – الساعة 8:45 مساء    

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا        

بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء                  

لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 7:30 مساء                

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز X ليون – الساعة 1 ظهرا              

أنجيه X بوردو – الساعة 3 عصرا          

ستاد ريمس X لانس – الساعة 3 عصرا  

كليرمون فوت X مونبلييه – الساعة 3 عصرا                

لوريان X مارسيليا – الساعة 5 مساء                

باريس سان جيرمان  X تروا – الساعة 8:45 مساء   

مباريات مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

بعد طلاقه من ياسمين صبري.. شاهد| أحدث ظهور لـ أم أولاد أبوهشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم السبت 7 مايو

أسر ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يتنازلون عن القضية أمام المحكمة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. ياسمين صبري لم تكتب مهرا ومؤخرا بوثيقة زواجها من أبو هشيمة

مجلس النواب يستمع لبيان وزارة المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة.. غدا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 8-5-2022

كل ما تريد معرفته عن رسوم الرفع المساحي للأراضي والعقارات

موعد مباراة الأهلي القادمة بدوري أبطال أفريقيا

التحقيق في وفاة 3 أمريكيين بأسباب غامضة بجزر البهاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول إصابة بـ جدري القرود في إنجلترا.. أهم أعراض المرض

يسحلها على الأرض.. شاهد لحظة إجبار امرأة على فحص كورونا

العسكري علي من الشجعان.. قاتل ببسالة واستشهد بـ30 طلقة فى ظهره

بطولة الشهيد عامر عبدالمقصود.. سقاه الإرهابيون مية نار وظل يدافع عن مركز كرداسة

فيديو

خدمت بالحرب العالمية الثانية.. ممرضة أمريكية تحتفل بعيد ميلادها الـ100 قفزا من طائرة

انتحل صفة شرطي.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط على مواطن

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ