مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 - 5 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 8- 5 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد فى الدوري الإسبانى.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

مازيمبي X نهضة بركان – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD

أهلي طرابلس X اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال X ليدز يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوريتش سيتي X وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

ليستر سيتي X إيفرتون – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X رايو فاليكانو – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

إسبانيول X أوساسونا – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

سبيزيا X أتلانتا – الساعة 12:30 ظهرا

فينيزيا X بولونيا – الساعة 3 عصرا

ساليرنيتانا X كالياري – الساعة 6 مساء

هيلاس فيرونا X ميلان – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3:30 عصرا

بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء

لايبزيج X أوجسبورج – الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ميتز X ليون – الساعة 1 ظهرا

أنجيه X بوردو – الساعة 3 عصرا

ستاد ريمس X لانس – الساعة 3 عصرا

كليرمون فوت X مونبلييه – الساعة 3 عصرا

لوريان X مارسيليا – الساعة 5 مساء

باريس سان جيرمان X تروا – الساعة 8:45 مساء