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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يباشر سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل العام والفني

غرفة عمليات وطوارىء
غرفة عمليات وطوارىء ديوان تعليم الغربية

باشر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،صباح اليوم  سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل العام والفني للعام الدراسي 2021 / 2022 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

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كما أوصى وكيل الوزارة بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ونظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد انتهاء الامتحان.

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وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق اي شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات.

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