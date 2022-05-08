طرق لاستعادة نشاط جسمك بعد إجازة العيد.. تعرف عليها

انتهت اجازة العيد وبدأت ايام العمل من جديد وقد تحتاج إلى تهيئة جديدة لاستعادة نشاط جسمك بعد الإجازة لذلك نقدم لكم بعض الطرق البسيطة لاستعادة نشاط جسمك

تناول الماء الدافئ

ابدأ اليوم بالماء الدافئ والليمون لإيقاظ نظامك واستعادة النشاط

حتي تعمل على تحريك عملية الإيض مرة أخرى حتى تتمكن من البدء في التخلص من السموم الزائدة في جسمك.

اشرب الماء طوال اليوم ويمكنك أيضًا إضافة القليل من خل التفاح إلى H2O قبل وجبات الطعام للمساعدة في تهدئة جسمك وتحسين عملية الهضم. بعد فترة وجيزة ستصبح رطبًا وستكون اكثر نشاطاً

2. التحرك وممارسة الرياضة

ان ممارسة الرياضة، واحدة من أهم أجزاء التعافي.

قم بالسير في الهواء الطلق فيمكن أن يساعد التعرض لضوء النهار في البداية أو حتى بعد الظهر في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الرحلات الطويلة على التأقلم مع منطقة زمنية جديدة.

كما يمكن لحفلة رقص عفوية أيضًا أن تتدفق الدم. إذا كان جسمك قادرًا على التعامل معه ، فإن العرق الجيد سيبدأ في تخليص جسمك من السموم المضافة.

3.إذا كان جسمك قادرًا على التعامل معه ، فإن العرق الجيد سيبدأ في تخليص جسمك من السموم المضافة.

3. تغذية جيدة

يصاب جسمك بالتهاب بسبب الأكل أو الشرب بكثرة ، لذا حاول الابتعاد عن الأطعمة المعالجة والوجبات السريعة وكذلك الكافيين .

التزم بقائمة الأطعمة والوصفات المضادة للالتهابات من أجل تعافٍ أسرع بعد الإجازة.

4. الاستحمام بماء بارد

إنهاء إجازاتك بالاستحمام بماء بارد بقدر ما يمكنك تحمله.

سيساعد الماء البارد الدورة الدموية عن طريق تحفيز تدفق الدم.

كما أنه يساعد في علاج وجع العضلات والطاقة.