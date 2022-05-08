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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توج بـ 40 لقبا .. داني ألفيش يحتفل بعيد ميلاده الـ 39

داني ألفيش لاعب فريق
داني ألفيش لاعب فريق برشلونة

يحتفل البرازيلي داني ألفيش مدافع فريق برشلونة الإسباني بعيد ميلاده ال 39.

ويعتبر داني ألفيش مدافع الفريق الكاتالوني ومنتخب البرازيل اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم.

وشهدت رحلة داني ألفيش مسيرة حافلة داخل المستطيل الأخضر، سواء مع المنتخب البرازيلي أو الأندية التي خاض بقميصها وعلى رأسها برشلونة وإشبيلية الإسبانيين يوفنتوس الإيطالى وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتوج الظهير الأيمن البرازيلي بـ40 لقبا متنوعا في مشواره بالملاعب مع السليساو أو في مشواره مع مختلف الفرق وذلك خلال مشاركته فى 927 مباراة نجح خلالها فى تسجيل 70 هدفا.

وتوج داني ألفيش بخمسة ألقاب مع إشبيلية الإسبانى هي: الدورى الأوروبي مرتين، السوبر الأوروبى مرة، كأس ملك إسبانيا مرة، كأس السوبر الإسباني مرة.

ثم حصد الظهير الأيمن البرازيلي 23 لقبا بقميص برشلونة كالتالى "الدوري الإسباني 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 4 مرات، كأس السوبر الإسباني 4 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات.

وفي مشواره مع يوفنتوس، فاز دانى ألفيس بلقبى الدورى الايطالي مرة، وكأس إيطاليا مرة واحدة.

تلاها بستة ألقاب مع باريس سان جيرمان الفرنسي وهى: الدوري الفرنسي مرتين، كأس الأبطال الفرنسي مرتين، كأس فرنسا مرة، كأس الرابطة الفرنسية مرة.

ونجح داني ألفيش على المستوى الدولى، حيث خاض 118 مباراة مع المنتخب البرازيلي في التتويج بأربع بطولات مع السليساو هى "كوبا أمريكا مرتين، وكأس القارات مرتين".

وقضى دانى ألفيش موسماً وحيداً مع يوفنتوس 2016-2017، ثم رحل إلى باريس سان جيرمان واستمر  معه حتى عام 2019، وبعدها انتقل إلى ساو باولو البرازيلي.

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