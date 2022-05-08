قبل سوبر اليد أمام الزمالك.. جوردو: أحلم باللقب الأول مع الأهلي

أكد دانيال جوردو المدير الفني لرجال يد الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم الأحد في بطولة السوبر الإفريقي التي تقام في النيجر، مشيرا إلى أن الجميع لديه طموحات كبيرة لتحقيق لقب البطولة.

وقال جوردو إن الفريق استفاد بشدة من المعسكر الذي خاضه في المغرب، وإنه يأمل في ظهور نتائجه بشكل عملي خلال مباراة الزمالك وإنه يتطلع بشدة لتحقيق أول ألقابه مع الأهلي.

وأضاف المدير الفني لرجال يد الأهلي: «نشعر أن الجميع ينتظر هذه المباراة لتقديم أفضل ما لديه في الملعب، كما أن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، خاصة مع اقتراب موعد اللقاء».

وأكد دانيال أن الجهاز الفني قام بدراسة الفريق المنافس بشكل جيد، وكشف العديد من النقاط للاعبين للتركيز عليها خلال المباراة لحسم اللقب، مضيفا، أن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين، وهم يدركون صعوبة المباراة، وأهمية تحقيق الفوز فيها من أجل التتويج بلقب البطولة وأنه يحلم بالفوز بأول لقب له مع القلعة الحمراء.