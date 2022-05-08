أكثر اتجاهات الجمال شيوعًا.. كل ما لا تعرفه عن التقشير الكيميائي للبشرة

يُعد التقشير الكيميائي أحد أكثر اتجاهات الجمال شيوعًا التي ظهرت على مدار السنوات القليلة الماضية، مع قيام الخبراء والمؤثرين بالتحدث عن فوائده العديدة. وفقًا لـ Healthline، "المقشرات الكيميائية هي أحماض تتخلص من خلايا الجلد الميتة".

المقشر الكيميائي، هو عبارة أحماض ألفا هيدروكسي، يشار إليها عادة باسم AHAs، هي واحدة من "أكثر مكونات التقشير الموصى بها والموثوقة في العناية الحديثة بالبشرة".

هذه المقشرات قابلة للذوبان في الماء وتعمل على سطح الجلد.. ومع ذلك، مع توفر عدد كبير من الأحماض، قد يكون من المربك اختيار الأحماض المناسبة.

ضع في اعتبارك حقيقة أن أحماض ألفا هايدروكسي تقشر الطبقات العليا من الجلد لتقليل البهتان وتوحيد الملمس ، وابدأ بتركيبة لطيفة مثل حمض اللاكتيك أو حمض المندليك.

تعمل بعض أحماض ألفا هايدروكسي أيضًا على تحفيز إنتاج الكولاجين، بينما يحتوي البعض الآخر على مضادات الأكسدة وخصائص الترطيب.



من المعروف أن المقشرات الكيميائية تزيل بعناية الطبقة الرقيقة من خلايا الجلد الميتة للحصول على مظهر أكثر إشراقًا وتحفز أيضًا إنتاج الكولاجين ، مما يكشف عن بشرة أكثر نضارة بعد كل استخدام. ابدأ دائمًا ببطء ، استخدم أي AHA مرتين فقط في الأسبوع حتى تعتاد بشرتك عليه .